受打貪波及！越南國家主席自提辭呈　為轄下官員瀆職負責

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報導指出，阮春福是「黨和國家的重要領導人」，疫情期間他在領導、指揮與抗疫方面付出極大貢獻。不過在今年一月初，兩位越南副總理因涉疫情弊案而下台，當時越南國會罷免了兩名副總理范平明和武德儋的職務，兩人中箭落馬象徵越南的反貪腐行動正在升級。
越南共產黨自去年9月以來，已加強要求受到處分或能力不佳的官員辭去職務。在這波整肅行動期間包括2名副總理、3名部長在內的多位官員因為疫情期間違規涉賄遭到刑事起訴。
這樁政治風暴來自於越南在新冠疫情期間一度鎖國的政策，當時政府僅允許公民搭乘特定的救援包機回國，不少官員藉籌劃救援包機接回滯外公民從中受賄；另外當局也調查出越亞科技公司（Viet A）與官員勾結，靠哄抬價格新冠快篩試劑組獲利。
當時，越南中央委員會總書記阮富仲已經呼籲，表現不佳的官員或犯下不當行為的官員應適時去職，如今阮春福表示將負責卸任，但辭呈仍得經過國會批准才能生效。
《路透社》報導提到，越南並沒有一個「最高統治者」，而是由四名「重要支柱」領導國家與政府，分別是黨書記、國家主席、總理和議會主席；越南立法機構本週將舉行一次罕見的特別會議，不過目前仍不清楚若辭呈生效，將由誰接替阮春福國家主席的職位。