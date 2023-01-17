預防愛滋！公費PrEP計畫擴大據點　估增4000人受惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署公布，今年度全國公費PrEP服務醫療院所由38家增加至63家，提供愛滋感染者之配偶或伴侶及含35歲以下年輕族群整合型服務，包含醫師評估、PrEP藥物、衛教諮詢及性病檢驗，若合併有藥癮問題亦協助轉介戒治等個人化服務，名額約4000人，有需求者可至疾管署網站PrEP專區查詢，民眾若不符合公費補助條件，全國也有95家提供自費PrEP服務的醫療院所。
疾管署說明，雖然PrEP能有效預防愛滋病毒感染，但非萬靈丹，使用PrEP無法預防其他性病，如梅毒、淋病等，，故仍需要採取其他預防措施如全程正確使用保險套及水性潤滑液及定期篩檢，多管齊下才能最有效的預防感染愛滋及其他性傳染病。
此外，疾管署提醒，PrEP藥物為醫師處方用藥，也是一種抗病毒藥物，為免傷害自身健康及衍生抗藥性問題，應拒絕來路不明的藥物，使用前務必需先經醫師評估且檢驗確定未感染愛滋才可使用。
依疾管署統計資料顯示，我國愛滋疫情自2018年起呈下降趨勢，去年新增愛滋感染者1075人，其中35歲以下占6成，且約9成感染危險因子為不安全性行為。
疾管署強調，有感染風險的民眾如伴侶為愛滋感染者、有多重性伴侶、與陌生人發生性行為、性行為沒有每次使用保險套、最近有感染其他性病、合併使用成癮性藥物等，PrEP為預防感染的另一種選擇，保護自己與所愛的人。