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特企／究愛燕窩典藏禮盒　年節伴手禮送出「不凡新意」

▲宮廷御用滋養補品創意新吃法。（圖／品牌提供）
▲宮廷御用滋養補品創意新吃法。（圖／品牌提供）

本報訊

新年又將來到，你知道嗎？在台灣傳統農業社會，年節必備的「伴手禮」其實承載超越物質層面的意義，可能是遊人久違回鄉時所帶回來的一份深情關懷、平日省吃儉用才得以準備的心意，或者家中親手種植的在地美味。

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到了現代社會，隨著商業化與社會階級蓬勃發展，年節必備的伴手禮漸漸成為一種形式上的禮數或者人際交往時的身份表徵。市面上琳瑯滿目的伴手禮，選擇雖然更多了，卻少了一份人與人之間互動交流的溫度。

從「不失禮應付」到送出「不凡新意」

如果年節送禮對象值得你用心珍惜，那麼送禮時，除了禮品是否「大氣、好看、不失禮」外，不妨也可以思考，什麼樣的禮品，才能為對方帶來笑容與健康。

燕窩作為具有珍稀營養價值的天然補品，過年送禮時，是許多人偏好的選擇。然而觀察一般市售傳統燕窩，基本只分成有糖、無糖，有無添加人蔘、蜂蜜等複方成份，口味變化上相對單一，「心意」到了，卻可能缺少一份送禮帶來的「新意」。

擁有超過20年產業經驗的「究愛燕窩」品牌，將古代作為皇室供品的珍貴燕窩，與台灣本土阿里山高山銀耳巧妙融合，研製出一次能品嚐五種風味的「燕遇朵朵鮮燉燕窩飲禮盒」，食材嚴選天然頂級，包含粉玫瑰、白杏仁、黑芝麻、酸棗仁、金蟲草五種限定風味，燕窩則選用品質最好的官燕。因為了解人們想要呵護珍貴送禮對象的健康與笑容，因此究愛燕窩致力於嚴謹把關每一道製作過程，將單純健康的食材，製成每一口都滋養的美味，日日鮮燉出貨。平日裡沒有機會表達的關心，燕遇朵朵禮盒都能夠為你真摯傳達。

首先開箱淡雅的粉玫瑰口味，啜飲一口，可以感受到有機玫瑰花瓣優雅細緻的清香，與絲絲燕窩口感和諧相襯;白杏仁口味，嚴選光中白杏仁，溫潤又飽含杏仁獨有香氣; 若是身體容易虛寒的冬季，建議來一罐金蟲草口味，選用黃金蟲草花，溫和漢方有助於紅潤氣色，是御用的滋補燉品。

此外還有黑芝麻口味，濃郁厚實的芝麻香氣，與燕絲在口中交融，享受舌尖圓舞曲的同時，又能補充滿滿營養;如果送禮對象平日喜歡黑糖桂圓的香甜韻味，那就絕對不能錯過酸棗仁口味，入口後可以感受到令人放鬆的自然甜香。

燕遇朵朵鮮燉燕窩飲禮盒，一盒共六入，五種風味（其中一罐可任選口味），每一罐固形物含量99％。農曆春節就要到了，今年，就以典藏五種「新意」的燕遇朵朵鮮燉燕窩飲禮盒，對珍貴的人表達你滿滿的心意吧！

究愛燕窩官網 : https://www.jofulove.com
究愛燕窩主廚研究室 : https://blog.jofulove.com

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