沒出道就關「監獄」！瑞典VTuber藏死腔　開口唱歌撈百萬

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據悉，他的推特遭到凍結前的最後一條推文內容「Heyo, it's the 🅱️rologue!」(prologue!），雖然🅱️時常出現在迷因（meme）中，但Ike Eveland表示完全不能理解為何因此遭到凍結，在被凍結的期間，他還將自己的推特橫幅用白底黑字寫上了「PLEASE RELEASE ME TWITTER I SWEAR I'LL BEHAVE」（請放了我的推特，我發誓我會守規矩），推特上也掀起了大量要求釋放Ike Eveland的Hashtag「#FreeIke」。好不容易逃離「推特監獄」之後，Ike Eveland解放當天更開心到瘋狂轉發各種推文，甚至緊急開了雜談直播。
Ike Eveland平常直播內容以遊戲、聊天為主，雖然母語是瑞典語，但英文流利的程度令人歎為觀止，聊天室還曾經出現「瑞典語講得真好」等類似留言。另外Ike Eveland曾經進行過全日文的聊天雜談直播。
在NIJISANJI的官方介紹中，Ike Eveland的人物設定是「從過去來到現代的冷酷文豪。平常不太有活力，但只要看到有能夠當作小說的題材，性格就會突然驟變。」他曾在「Luxiem」團員首次聯合直播擔任殺手，但展露出的「病嬌」表現，讓人又愛又怕。
另外他還有一個截然不同性格的角色設定「Eki」，相較於平常溫和、寧靜的氣質，Eki較為嗜血、冷酷，首次在2022年的萬聖節「支配」整場直播，卻讓觀眾紛紛俯首稱臣、瘋狂「抖內」。根據數據平台「Playboard」統計，那天一場直播下來，Super Chat（SC，YouTube贊助機制）就入帳136萬4399日圓。
Ike Eveland在音樂上表現也十分亮眼，雖然他表示自己沒學過樂理，但不僅會自己編曲，甚至還幫前輩製作了伴奏。在30萬訂閱以及70萬訂閱時，也曾經進行過歌唱直播，尤其在70萬訂閱的歌唱直播中，不僅吸引了5萬人在線同時收看，當天更獲得了332萬3197日圓的SC金額。最讓人驚艷的無非是他頂著斯文的外型，卻能流利順暢地唱出死腔，一開口隨即掀起聊天室暴動。
Ike Eveland曾在直播上表示，希望可以在2023年時推出原創歌曲，並且達成100萬訂閱成就。目前Ike Eveland的YouTube頻道已經約有87.4萬訂閱，雖然在2022年後輩團體「XSOLEIL」出道時，又短暫重回「推特監獄」，但目前推特的跟隨人數也已經達到106萬。