佐藤健「過年陪你談戀愛」！女星為了積陰德　竟到處搞事

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「嵐」松本潤挑戰「令和版」德川家康，卻是一位對背負國家使命沒興趣的「小孬孬」！劇中他原以為只是送軍糧，卻得帶隊出征、上火線攻打敵軍，甚至在雨中狼狽逃亡，大喊：「我怎麼這麼衰！」種種行為令妻子有村架純笑喊：「你本來就懦弱愛哭，常掛著鼻涕。」松本潤毫不掩飾自認膽小，笑翻觀眾。《怎麼辦家康》可至KKTV、Hami Video收看。
《要是說了100萬次就好了》井上真央Ｘ佐藤健Ｘ松山研一，獻上最揪心也最溫暖的奇幻愛情故事
因主演《戀愛可以持續到天長地久》、《初戀》而爆紅的佐藤健，新戲《要是說了100萬次就好了》也已上線！他劇中飾演滯留人間的幽靈鳥野直木，只能靠具有靈媒體質的松山研一與女友井上真央溝通，上演虐心人鬼戀，奇幻題材與令人耳目一新的卡司組合，在開播前就話題十足。
佐藤健表示無法用自己的聲音傳達心意，也不能保護最喜歡的人，有既感動又悲傷的感覺。話鋒一轉又俏皮笑說：「而且不知道為何必須依賴唯一能看見直木的帥哥（松山研一的角色)，絕對不讓這麼帥的人接近自己喜歡的人啊！」但是只能依賴那個人，也讓他直呼「氣死人了！」《要是能說100萬次就好了》 可至friDay影音、KKTV、HamiVideo收看。
《陷阱戰爭》草彅剛與製作團隊原班人馬回歸，帶來壯烈的復仇劇
該劇戰爭系列來到第3彈，劇情講述一向沉著冷靜、不將情緒外露的國會議員祕書，隱身在議員背後處理支持者的請願、解決醜聞等等問題，必要的時候，也會對任何人鞠躬哈腰，為了議員犧牲奉獻。此時，兒子因某事件受到重傷，議員卻指示祕書大事化小、小事化無，讓他的漸漸有了反抗的心。他將用長年在政治世界培養的經驗與人脈，找出兒子受傷的真相，並對議員展開壯烈復仇。《陷阱戰爭》可至KKTV收看。
《星夜》大人的純愛故事！吉高由里子Ｘ北村匠海Ｘ藤岡靛「組超心動陣容」
該劇由知名戀愛劇編劇大石靜執筆，吉高由里子、北村匠海、藤岡靛組成超心動陣容，在星空下誕生唯美的戀愛故事。該劇講述擁有金錢地位卻感到孤獨的婦產科醫生雪宮鈴，在燦爛的星空下以奇妙的相遇認識了失聰的遺物整理師柊一星。沒有因為失去聲音而自卑的星，反而活得自由奔放、充滿自信，讓鈴一直因為既成概念而緊閉的內心漸漸解放，帶來一部雙方各自面對生命開始和生命終結，相差10歲的新價值觀戀愛。
《重啟人生》腦洞大開的在地系時空跳躍喜劇
日本奧斯卡影后安藤櫻首度主演民放劇！該劇由笨蛋節奏自編自導，集結木南晴夏、松坂桃李、黑木華等卡司助陣，近期在《初戀》、《Silent》表現亮眼、知名度大增的夏帆也有參演，故事描述近平凡的33歲單身女性近藤麻美因故身亡，為了積陰德，選擇帶著記憶再重新過一次同樣的平凡人生。安藤櫻表示，麻美雖然是一個普通的女性，但每次她引發的事件都很不平凡，劇本非常有趣，希望帶給觀眾不一樣的故事。該劇日前首播，主角麻美為了「積陰德」到處「搞事」的行徑，搭配安藤櫻趣味橫生的OS，笑翻不少觀眾。《重啟人生》可至KKTV收看。
《逆轉交響樂團》門脇麥Ｘ田中圭「演奏熱血逆轉樂章」的音樂大戲
熱血作品《逆轉交響樂團》由門脇麥主演，搭檔田中圭、永山絢斗、恒松祐里等人，演繹曾是天才小提琴手，現在則是普通上班族的谷岡初音，為了協助地方文化政策，與脾氣古怪的指揮家常葉朝陽一起重振「兒玉交響樂團」的故事。門脇麥透露對於主角初音放棄小提琴的心境感同深受，因為自己也是放棄學了10年的芭蕾舞，能夠理解那種感覺。為了飾演天才小提琴手，她去年8月就開始接受指導與練習，因為要呈現「天才」的形象，連同拿弓、拉弓的姿勢都很講究，坦言兼顧演奏跟演技是很大的挑戰，但會持續努力。《逆轉交響樂團》可至KKTV收看。
除了上述日劇，冬季系列作品還包含內田理央攜手原班人馬全數回歸，深夜系情色愛情喜劇《下輩子我再好好過 S3》；西島秀俊與濱田岳、上白石萌歌組隊破案的刑事劇《警視廳局外人》；妻夫木聰聯手藤原龍也，打造現代版怪醫黑傑克的暗黑系醫療劇《Get Ready!》；櫻井翔主演的限時對戰懸疑劇《占領大醫院》；高橋一生化身花火師的奇幻家庭喜劇《6秒間的軌跡 -花火師望月星太郎的憂鬱-》，以及廣瀨鈴牽手永瀨廉，獻給當代「青春愛情故事」的集大成之作《黃昏時分，牽起手》。