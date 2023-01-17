國泰蔡家買全家2成股權 金管會：尚無違反產金分離原則
國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下萬寶開發從泰山手中買下全家近2成股權，成為全家第二大股東，由於萬寶開發為國泰金大股東，買入全家股權是否違反「產金分離原則」引關注。金管會今（17）日表示，在年初已約談過萬寶開發，該公司強調單純財務性投資，對未來增持及指派董事也無規畫想法，因此，金管會認定目前萬寶開發買全家尚無違反產金分離原則，但未來若要對全家增加持股或指派董事等「控制力」規劃，應先與金管會溝通。
記者顏真真／台北報導
萬寶開發為國泰金最大股東，持股15.86%，在去年買入泰山處分的全家持股19.4%，也引發外界質疑是否違反產金分離原則。金管會銀行局今日指出，今（2023）年1月3日已找萬寶開發到會說明，萬寶表明這次投資為單純財務性投資，對於未來是否會繼續增加對全家持股，還有在全家本屆董事任期屆滿後是否會考量指派董事，目前也都無規劃或想法，而且其持有全家19.4%股權，相較於全家最大股東日商全家便利商店公司持有45%股權，萬寶持有全家股權不到1/5，對全家並不具有控制力，也無由全家與國泰金控作商業上合作的規劃。
銀行局認為，萬寶開發持有全家股權占該公司資產比率甚低，不到5%，尚不影響該公司財務狀況，應不致有產業經營風險波及金融控股公司、經濟力量不當集中或對金融機構造成不利影響之虞，故萬寶開發目前持有全家股權尚無違反產金分離原則，但金管會已請萬寶開發未來如有增加對全家控制力的規劃，應先與金管會溝通。
對於金融機構大股東投資非金融相關事業，銀行局也強調，原則上並無須金管會審核，僅對於投資屬於重大、可能有涉產金分離原則時，才會進行了解。有關萬寶開發買受全家股權一案，主要是因萬寶開發為國泰金最大股東，而且這次買入全家股權的數額較大，考量國泰金及全家在金融業及零售業的市占率均為業界前3大，因此就萬寶開發在全家的控制力情形予以關切，但此屬個案。