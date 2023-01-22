過年走春訪紫南宮！別只求發財金　周邊「3景點」一起玩

我是廣告 請繼續往下閱讀
說到全台灣最靈驗的求財廟，不少人腦海中肯定會閃過紫南宮的影子。不過有趣的是，紫南宮其實並非財神廟，而是一間土地公廟，廟內主祀福德正神，紫南宮的歷史可追溯至17世紀中葉，清治乾隆十年（1745年）建廟，後經多次改建，目前大家看到的則是於民國71年（西元1982年）改建而成的模樣。
至於為甚麼一間土地公廟變成鼎鼎大名的求財廟呢？原來是在光復初期人民生活困苦、百業待舉，紫南宮本著急難救助及扶助居民的精神，開放社寮地區居民向土地公求取福德金。沒想到後來竟讓社區子弟因求取福德金在外地創業有成，從此爆紅成為向紫南宮土地公求取福德金的熱潮，連外地人都慕名而來。此外據說向土地公借錢來投資都會賺錢，來年再還錢，而除了還本之外，信眾也會於還金時增添香油錢，作為還願。
紫南宮年年香火鼎盛、人潮不斷，尤其是大年初一的生肖錢母發放活動更是堪比媽祖繞境那般盛大，不過今年在新年元旦就發放錢母，廟方在大年初一並沒有安排發放。旅遊平台Klook更私房向旅客們推薦，去紫南宮別忘了去宮內號稱七星級的洗手間上廁所，紫南宮的洗手間以金筍迎客為主題造型，耗資3,880萬元打造，內部明亮乾淨並設有空調，中央甚至還有座造型優雅的噴水池，而在七星級洗手間外的樓梯及平台，還塗上了3D彩繪，色彩繽紛的金雞母、栩栩如生的錦鯉、象徵狗來富的錦犬等等，金碧輝煌肯定讓你的財路整年大旺！
竹山老街
領完金雞母、發財金肚子也餓了吧？這時旅客可到不遠的竹山老街（又稱林圮埔老街）走走，感受南投在地風情。擁有250年歷史的竹山老街曾是竹山先民最早開墾的地區，據南投旅遊網分享，當時人民以「竹」字規劃街道，棋盤式設計有著「三橫四豎」之稱，逛起來相當有特色。
老街演變至今成為觀光客來南投必朝聖的小吃天堂，像是百年廟口肉圓、廟口米糕、竹山煎餃等等，尤其是廟口肉圓被廣大網友以4.1顆星激推「必吃！」每天只賣到傍晚17:00，想品嘗的饕客可要注意時間喔！
杉林溪森林生態渡假園區
吃飽喝足後來吸收點芬多精吧！位於南投竹山鎮上的杉林溪森林生態園區可說是全台灣數一數二的綠色旅遊勝地，園區海拔高度約1600公尺，區內青山綠水超級美。另外，1月正是杉林溪園區內鬱金香花海盛開的季節，有別於傳統單一顏色的鬱金香，杉林溪引進了各式特殊色的罕見品種，如紅黃相間的雙色品種，以及有「紫王子」之稱的黑紫色鬱金香，豐富的色彩讓遊客讚道「鬱金香有如調色盤般把杉林溪花房渲染得琳瑯滿目」、「每一朵鬱金香就像彩色寶石一樣」，讓民眾直喊彷彿一秒到荷蘭！
車籠埔斷層保存園區
全台多數民眾對於「921大地震」肯定不陌生，天搖地動嚇壞全台民眾，也造成南投地區不可抹滅的嚴重創傷。其中車籠埔斷層剛好經過南投竹山鎮，當地政府至今仍保有921大地震造成的斷層槽溝，在半圓球形的建築內，以空橋串連，讓遊客能夠走到建築中央，仔細觀察斷層剖面。整座園區就像天然的地質教室，並結合互動科技，還原921當時震撼的大自然力量，寓教於樂的園區非常適合大小朋友來參觀。