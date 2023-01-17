工作操勞壓力大引發心律不整 輔以中醫調理解胸悶心悸

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奇美醫學中心中醫部部長許堯欽表示，L先生因工作壓力大，不明原因恐慌，焦慮緊張，胸悶憋氣呼吸不順，中醫辨證是「肝氣鬱結，氣機不暢」。飯後容易發作胸悶痛心悸，是不穩定性心絞痛。從病人的胃脘痞脹、消化慢、容易排氣以及舌苔灰白厚等症狀，中醫辨證是「痰濁內阻，胃氣不降，上衝擾心」的表現。開立處方以黃連溫膽湯清熱化痰，加味逍遙散疏肝理氣，以藿香、菖蒲、鬱金芳香化濁，丹參、遠志、酸棗仁活血養血。
許堯欽指出，中醫透過體質辨證與辨病，運用清熱化痰，疏肝理氣與養血活血的中藥進行治療，順利的改善病人的腸胃功能障礙與不穩定性心絞痛，病人的焦慮恐慌與失眠也隨之改善，血壓與血脂肪也順利下降，對於提升病人的體能與穩定身心狀態起到積極正向的作用。
許堯欽說明，心律不整合併精神情緒障礙是多器官多標的治療，需要心臟及精神情緒兼顧。中醫以「調和臟腑平衡」的方式，調和肝(自律神經系統)、脾(腸胃消化營養系統)、腎(荷爾蒙內分泌系統)與心臟(大腦與心血管系統)的平衡，清除人體的痰熱(發炎)與瘀阻(血栓)，經常能有效的穩定人體的能量與氣血循環，加速臟腑平衡的達成，兼顧身體與心理。高達7成的病人，經過中醫藥耐心的調理，病情穩定，順利遠離心律不整與精神情緒障礙的恐懼。
許堯欽表示，氣虛陽虛寒涼體質者，宜多曬太陽，增強氣血循環與代謝；陰虛血虛燥熱體質者宜多運動，睡眠充足。平時也可以按壓穴道自我保健，易失眠引發心悸者，睡前宜按壓神門穴。易因胃脹氣引發心悸者，進食前宜按壓內關穴、更年期，易緊張生氣引發心悸者，可按壓三陰交穴，體能耗弱、食慾不振、營養不足者，平時宜艾灸(或溫灸)足三里，都是很好的保健方法。