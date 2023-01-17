仿真玩具鈔傳詐騙！央行開會因應　電商承諾加強商品審核

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至於仿真玩具鈔介於偽鈔與玩具鈔之間，其外觀、尺寸、顏色皆與鈔券相似，雖標示著「玩具鈔票」等相關字樣，然卻十分微小隱蔽難被發覺，且透過電商平台取得十分容易，以致近來遭有心人士用於詐騙。因此，今日央行會同內政部警政署刑事警察局，邀請國內電商業者共商因應對策，並達成3點結論。
鄧延達說明，內政部警政署日前已查獲多起利用仿真玩具鈔行騙的案件，未來除加強查緝工作外，並將積極與轄區內金融機構及商家保持密切聯絡，共同打擊此類不法行為，央行對於警政機關的辛勤付出與貢獻深表感謝。
同時，央行除積極配合警方協助鑑定與查緝仿真玩具鈔外，並要求販售玩具鈔必須在鈔體上明確標示玩具鈔，讓民眾一眼即可分辨，電商業者本於企業社會責任，也承諾將加強商品審核機制，避免賣家於電商平台上任意販售仿真玩具鈔。
央行也再次呼籲民眾，為維護自身權益，不論收到何種面額鈔券，請多看一眼，運用「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，可避免收到偽鈔或仿真玩具鈔。
央行亦再次重申，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造的通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉，因而偵破偽造案件者，央行將依規定核發檢舉人獎金。