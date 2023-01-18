春節伴手禮選啥？最受歡迎是「它」 送禮指南直達心坎裡
每逢過年過節，其中的一大煩惱就是要挑選一個適合拜年又不失禮儀的伴手禮盒，《Social Lab社群實驗室》追蹤「年節伴手禮盒」話題的網路聲量表現，發現最受歡迎的是「水果禮盒」，尤其適逢盛產季的「草莓」、「櫻桃」分別佔據聲量一、二名，接下來便是具有祝福意義的水果品項，如橘子、蘋果、鳳梨。此外，屈臣氏也端出「直達心坎送禮指南」，特別公布屈臣氏熱銷禮品排行TOP5，其中冠軍就是「人蔘飲」，高貴又氣派，讓你照著送就能直達對方心坎裡。
記者鍾怡婷/綜合報導
隨著農曆新年的時間靠近，許多網友便在網路上發文請益，想了解拜年送禮時該準備何種「伴手禮盒」？其中，「水果禮盒」成為熱議的焦點，就有網友表示水果禮盒不僅健康，有些水果品項還有諧音吉祥話的寓意，非常適合過年送禮。最受歡迎的為盛產季的「草莓」、「櫻桃」分別為冠亞軍，此外象徵大吉大利的「橘子」、平平安安的「蘋果」、好運旺旺來的「鳳梨」等，都是網友公認在過年送禮時的首選。
而零食、糕點也是老少咸宜，非常適合在茶餘飯後聊天時享用，完全不必擔心吃不完，可謂送禮自用兩相宜。另外，也有上班族煩惱該送給客戶何種禮盒才合適？多數人則推薦茶葉、烏魚子、酒品禮盒「茶葉禮盒滿實用的」、「烏魚子、酒都超有排面的」，實用、品質兼具，只要再細心的包裝，絕對能在新年開春就帶給客戶一個絕佳的好印象。
此外，屈臣氏端出「直達心坎送禮指南」，觀察到隨著疫情趨緩，今年年節禮盒詢問度高，特別公布屈臣氏熱銷禮品排行TOP5，跟著買絕對揚眉「兔」氣不出錯。Top1人蔘飲，人蔘通常給人一種「貴氣」的印象，可幫助養氣補氣，作為送給長輩的禮物更是相當氣派；Top2雞精、滴雞精、熬雞精 ，每到送禮節慶時，雞精禮盒總是許多人的首選之一，一小罐或一小包的雞精就能為親友、長輩們滋補身體，展現滿滿心意；Top3燕窩，燕窩一直以來都被視為名貴的補品，不論男女老少都非常適合，是不易出錯的送禮選擇。
Top4保養禮盒，兔年限定包裝的保養彩妝禮盒，送禮自用都非常合適；Top5食品類，零食肉乾等，農曆新年拜訪親戚、朋友時，不免會聚在一起泡茶聊天、看電視，因此許多人會帶上食品類的禮盒，相當適合在過年團圓時聚在一起享用，而食品類禮盒也經常會有精緻應景的包裝造型，不僅美味更是送的吸睛又討喜。