《木曜4》運動會MVP爆爭議！真實數據曝　他沒得獎網傻眼

鄧紫棋外公過世！IG悲慟發文：「愛你想你直到天國相聚」

▲鄧紫棋的外公過世了。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）
▲鄧紫棋的外公過世了。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

娛樂中心／綜合報導

31歲香港女歌手鄧紫棋近年演藝事業重心移往中國，平時工作忙碌加上疫情影響，已將近3年沒回香港，而此次返鄉並非休假，而是因為外公過世了，她今（17）日也在IG悲慟發文，表示：「如今你已經見到外婆了，我相信你此刻一定是在笑著，請一直笑著，你值得一直笑著，親愛的公公，我愛你，我會一直想念你，直到我們在天國相聚」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄧紫棋今日在IG發文，回憶與外公的點點滴滴：「記得小時候你開摩托車帶我到處玩，帶我去學游泳、帶我去公園，又經常給我講故事，雨果的《笑面人》就是你從前給我講的，你又教我怎麼做你拿手的豬肉蛋包餃。」鄧紫棋長大成為歌手後，外公也是她的最大粉絲，「你很愛來看我演唱會，很多不同地方的演唱會你都跟著一起去，每一場你都會跟著身邊的人一起站起來跳舞，你還會唱很多我的歌」。

▲面對外公過世，鄧紫棋在IG悲痛發文：「親愛的公公，我愛你，我會一直想念你，直到我們在天國相聚」。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）
▲▼面對外公過世，鄧紫棋在IG悲痛發文：「親愛的公公，我愛你，我會一直想念你，直到我們在天國相聚」。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）
▲鄧紫棋的外公過世了。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）
▲鄧紫棋的外公過世了。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）
鄧紫棋常常問外公看這麼多次演唱會不無聊嗎？外公總是笑嘻嘻地回她：「怎麼可能無聊呢？」她接著說：「你也很愛打扮得帥帥的，我的朋友見到你總會說你一頭整齊的白髮很帥，你還很愛穿我最新的衣服、周邊，如此緊貼我的消息，你總是笑面迎人、充滿活力，又有著一顆簡單的信心」。

她想起許多年前，外公和她一起受洗成為基督徒，讓她非常感動，「我很開心你做了這個決定。」如今面對外公的離去，她雖然傷心，卻也堅強表示：「如今你已經見到外婆了，我相信你此刻一定是在笑著，請一直笑著，你值得一直笑著，親愛的公公，我愛你，我會一直想念你，直到我們在天國相聚。」貼文一出，網友也紛紛留言，「Biggest hug for you ，外公外婆會一直在天國守護著妳的」、「節哀」、「RIP」、「外公只是先去陪外婆了，公公會一直在妳心裡，也會繼續愛著妳」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

IU認愛李鍾碩IG首發文！「男友視角」甜翻　430萬人暴動

《步步驚心》41歲女星結婚！砸近億元買房　老公身分曝光

壯壯強敵來襲！文大系花「蜜桃臀」超養眼　泡湯美照曝光

隋棠「過年曾被詐騙」全部身家沒了！委屈喊對方說會還錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀