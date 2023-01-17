鄧紫棋外公過世！IG悲慟發文：「愛你想你直到天國相聚」

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鄧紫棋常常問外公看這麼多次演唱會不無聊嗎？外公總是笑嘻嘻地回她：「怎麼可能無聊呢？」她接著說：「你也很愛打扮得帥帥的，我的朋友見到你總會說你一頭整齊的白髮很帥，你還很愛穿我最新的衣服、周邊，如此緊貼我的消息，你總是笑面迎人、充滿活力，又有著一顆簡單的信心」。
她想起許多年前，外公和她一起受洗成為基督徒，讓她非常感動，「我很開心你做了這個決定。」如今面對外公的離去，她雖然傷心，卻也堅強表示：「如今你已經見到外婆了，我相信你此刻一定是在笑著，請一直笑著，你值得一直笑著，親愛的公公，我愛你，我會一直想念你，直到我們在天國相聚。」貼文一出，網友也紛紛留言，「Biggest hug for you ，外公外婆會一直在天國守護著妳的」、「節哀」、「RIP」、「外公只是先去陪外婆了，公公會一直在妳心裡，也會繼續愛著妳」。（編輯：郭佩蓉）
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