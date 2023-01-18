年前最後2天衝刺！星巴克「第2杯半價」 星冰樂也有優惠
年前上班不憂鬱！星巴克將於1/19(四)～1/20(五)限2天，推出「玉兔迎春 擁抱冬日幸福」優惠活動，購買兩杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享「第2杯半價」優惠，而且這次大家最愛的星冰樂全系列都能划算入手！
記者蕭涵云/綜合報導
星巴克又來寵粉啦，1/19(四)～1/20(五)祭出「玉兔迎春 擁抱冬日幸福」優惠活動，期間購買兩杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享「第2杯半價」優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，這次僅不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。相當於大家最愛的星冰樂全系列都能划算入手！甚至綿雲瑪奇朵、冷萃咖啡等品項也通通都納入好康陣容，鐵粉們請把握。
另外，Mister Donut專櫃門市即日起也有「指定飲品享第2杯5折」優惠活動；Mister Donut草莓季也推出新春限定優惠，即日起至1/24(二)，7-ELEVEN店中店門市可享Mister Donut「甜甜圈買3送1」好康，提醒大家不含耶誕萌樂園 / 價低者先贈喔。