《風再起時》兩大影帝首合作！梁朝偉彈琴、郭富城秀舞技
萬眾期待的香港鉅製《風再起時》由翁子光執導，集結兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作，狂飆演技！兩人重新詮飾「四大探長」的故事，分扮兩大傳奇人物。《風再起時》更邀請了殿堂級影帝許冠文、影后金燕鈴及演技派的譚耀文、謝君豪、春夏、杜鵑及白只等人共同演出。
記者黃雅琪/綜合報導
香港新銳導演翁子光繼《踏血尋梅》一鳴驚人後，便一直努力籌備電影《風再起時》，希望可以拍出富有香港情懷的電影，以新世代的技術和視野，拍出和過去傳記電影不同的並且全新的「四大探長」的故事。他特別邀請在《踏血尋梅》合作愉快的郭富城加入陣容，也力邀影帝梁朝偉加盟，分扮傳奇華探長磊樂及南江。
《風再起時》不只是以嶄新角度，刻劃香港兩大華人探長的傳奇人生，更帶觀眾回首那個動盪起伏、時代交替的殖民地末期香港。擔任編劇並執導本片的翁子光表示：「電影強調時代更替，風格帶有詩意，除了警匪片式的官能刺激之外，也著墨於怎樣看香港這個地方，以及香港人的心態。這是個百分百香港故事，充滿年代感，富有特別情懷的電影。」
《風再起時》首支預告片，可以見到叱吒於70年代傳奇探長的崛起，身處洋人當道的警務職場中如何上位，兩人惺惺相惜，到一手掌控整個貪污體系，到最後面對廉政公署打貪的威脅，兩人逐漸走向對壘，郭富城扮演磊樂果敢張揚，梁朝偉戴著眼鏡斯文詮飾南江的內斂善謀，在預告中還見到舞王郭富城小秀舞技，而梁朝偉是上演琴藝秀，給影迷一大驚喜。電影《風再起時》將於2月24日在台灣上映。