台美貿易倡議落幕　經貿辦：進展佳、早收清單可期

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國內部分則由行政院經貿談判辦公室副總楊珍妮談判代表主談，會同駐美國代表處、內政部、外交部、法務部及法務部廉政署、經濟部、交通部、勞動部、行政院農業委員會及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、行政院環境保護署、國家發展委員會、金融監督管理委員會、財政部關務署、衛生福利部食品藥物管理署與行政院法規會等單位，共約50多位官員出席談判。
經貿辦表示，台美雙方基於去年11月在紐約會議共識，以及後續多次視訊會議討論後，雙方就文本草案進行逐條討論，聚焦在條文內容是否確實反映雙方合意事項與文字精準度，討論過程相當嚴謹，也需要相當長的討論時間。
經貿辦說，美方代表均係具豐富談判經驗的政府官員及專業法律人員，雙方都能夠從專業角度進行坦率的意見交換，朝共同目標前進。對於美方談判團隊的專業與認真，也感到敬佩且印象相當深刻。
經貿辦指出，此次會議聚焦在貿易便捷化、反貪腐、良好法制作業及中小企業、服務業國內規章等議題，進展相當良好。就整體方向而言，台美間貿易將有更多簡便通關、驗證等程序，未來也將採取更多透明化措施，建立多項雙邊機制平台，可適時有效促進雙方合作、分享彼此成功經驗並反映困難，促使雙方政府更有效率解決各項貿易與投資問題。
對於部分項目尚須再確認，經貿辦說，台美雙方同意將以視訊會議等方式續行溝通，盡速完成確認。若有好的進展，不排除可能就部分項目簽署早收協議，經貿辦也將適時向各界詳細說明。
經貿辦說，從去年6月宣布啟動談判以來，國內除進行多次各相關部會的協調溝通和討論外，並深入研析美國與國際間相關體制規範，以利在台美雙方不同政府體制下，能在共同目標下一起努力達成共識。
此外，經貿辦表示，後續將進行多場產業說明會及與各領域專業學者進行討論，讓各界更瞭解台美21世紀貿易倡議的高標準目標，為此次談判的順利圓滿奠定良好基礎。