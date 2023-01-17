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拚酒吐好幾碗公鮮血！　肝硬化併發食道靜脈瘤險把命拚掉

拚酒吐好幾碗公鮮血！　肝硬化併發食道靜脈瘤險把命拚掉
拚酒吐好幾碗公鮮血！　肝硬化併發食道靜脈瘤險把命拚掉

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】尾牙與過年接連到來，民眾把酒言歡切記勿喝過量。台北慈濟醫院胃腸肝膽科主治醫師陳至翔表示，慢性肝病患者喝過量容易導致肝硬化，甚至併發食道靜脈瘤破裂，曾有患者「瞬間就吐了好幾個碗公的鮮血」，緊急送醫照胃鏡、將食道靜脈血管綁起來止血，才救回一命。

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陳至翔表示，每年尾牙、過年，都有不少民眾喝到急性胰臟炎送醫。若民眾本身就肝臟不好，患有慢性肝病，例如B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝、肝硬化等，拚酒很容易讓肝硬化惡化，伴隨嘔吐、吐血、食道靜脈瘤破裂，甚至劇烈嘔吐導致食道跟胃部拉傷破裂，大量出血需要緊急送醫開刀。

一旦患者食道靜脈瘤出血破裂，可能瞬間就吐了數百甚至數千毫升的血，相當於好幾個碗公量。此時患者應送急診，進行「內視鏡食道靜脈曲張結紮術」，也就是利用特殊的橡皮圈將曲張、鼓脹的食道靜脈血管綁起來止血，搭配止血針與藥物維持狀況，以免失血過多喪命。

患者術後應禁食6小時讓傷口好好休息，之後再緩慢進食流質飲食、軟質食物。患者也應避免吃過硬的食物，例如帶有魚刺的食物千萬不能碰，避免把靜脈瘤刮破，大量吐血。陳至翔呼籲，喝太多酒會有很多併發症，「敬酒不要拚酒，禮數到就好。」

根本問題在肝硬化　食道靜脈瘤恐再生

肝病防治學術基金會資料指出，肝硬化會引起許多棘手的併發症，食道靜脈曲張就是其中一種。當肝硬化的時候，原本要進入肝臟的血液，會因肝門靜脈壓力過大，無法經由肝臟順利回流到心臟，而改從胃部往上，經食道靜脈再回到心臟，造成食道靜脈壓力過大，形成食道靜脈曲張、隆起，嚴重者會產生食道靜脈瘤。

食道靜脈曲張在初期並無特殊症狀，若只是輕微的破裂，患者可能會解出黑便。由於破裂出血處理起來非常棘手，因此建議已有肝硬化或懷疑肝硬化的患者，每1至2年要做例行性的胃鏡檢查，若已發現食道靜脈曲張，建議每半年到1年做例行性的胃鏡檢查。

然而，食道靜脈曲張的根本問題在於肝硬化，即使經過手術治療，未來還是有可能會產生新的靜脈瘤，務必定期追蹤，避免惡化。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56491

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