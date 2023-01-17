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水療池排水孔破裂！男遭吸入險溺斃　花蓮遠雄悅來道歉了

▲花蓮遠雄悅來飯店水療池發生強拉人的狀況，一名男網友臀部因此出現大面積瘀青。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲花蓮遠雄悅來飯店水療池發生強拉人的狀況，一名男網友臀部因此出現大面積瘀青。（圖／翻攝自「爆料公社」）

編輯中心／綜合報導

一名張姓男網友日前帶5歲孩子，入住花蓮遠雄悅來大飯店，卻在使用公共水療池時遭底部排水孔的水底漩渦吸住，臀部也因此出現大面積瘀青，讓他驚呼是「離瞬間死亡最近的距離」，並列出飯店方3大罪狀，對此，遠雄悅來今（17）日晚間發出聲明，對事件深感抱歉，後續也會重新檢視飯店設施，水療池則持續維修關閉中。

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該名網友在臉書社團「爆料公社」中指出，1月14日下午4時帶著孩子與家人們，進入飯店大游泳池與鎮館之寶「絕美風景水療池」，一直到約莫傍晚5時左右，要準備扶起孩子上岸時，泳池底部的排水孔突然破裂，將他整個人往下水道拉進去，而他臀部也因為被強力的水壓往下拉扯，但就在他要試圖露出水面的同時，強大吸力「不到一秒的時間」，就又把他拉下去，導致他險些溺斃。

事發後，原PO直呼「離瞬間死亡最近的距離」，但也慶幸受傷的不是自己5歲孩子或其他孩子，然而，讓他更為不滿的，是飯店方的處理態度，為此他也列出3條罪狀指控，並強調「這是個公共安全的議題 」。

對此，花蓮遠雄悅來大飯店今晚間發出最新聲明，表示該起事件發生在今年1月14日，因飯店水療池設施異常問題，造成旅客受傷，遠雄悅來大飯店由衷致上最深的歉意，也會重新檢視飯店設施、保障旅客權益。（編輯：林莞茜）

▲花蓮遠雄悅來大飯店聲明。（圖／翻攝自花蓮遠雄悅來大飯店官網）
▲花蓮遠雄悅來大飯店聲明。（圖／翻攝自花蓮遠雄悅來大飯店官網）
以下為花蓮遠雄悅來大飯店聲明全文：

關於112年1月14日，因飯店水療池設施異常問題，造成旅客因而受傷一事，在此遠雄悅來大飯店由衷致上最深的歉意。

於1月14日事發當時，飯店現場工作人員即上前關切，向旅客表達歉意，並建議旅客就醫，旅客當時已婉拒，而後自行聯絡律師及報警。爾後當晚六點半，鹽寮派出所人員即抵達飯店了解情況後，旅客同意就醫，由飯店人員陪同旅客前往門諾醫院就醫及驗傷，並至警察局備案、完成筆錄。當日飯店人員欲提出賠償措施，旅客表示因後續進入法律程序，不願了解飯店提出之補償方案，我方即尊重該名旅客，配合執法單位提供相關資訊。

1月14日事發當時，飯店立即全面關閉、並全面檢查水療池及泳池所有設備。飯店的泳池設備與水療池設備分屬不同系統，經工程人員全面性檢測、檢查後，泳池設備安全無誤、於隔日1月15日重新開放，水療池設備則持續維修、目前關閉中。

遠雄悅來大飯店一向以提供旅客安全及舒適的旅遊環境為最高宗旨。針對造成此事件，深感抱歉，飯店重新檢視飯店設施，冀望持續用最安全的設施來保障旅客權益。

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