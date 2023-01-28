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2023新生代4大男神！林柏宏、許光漢「跨越陰陽」也要愛

▲2023年備受矚目的「新生代男神」，陳昊森（左起）、林柏宏、許光漢、朱軒洋。（圖／記者葉政勳攝影、金盞花大影業提供）
▲2023年備受矚目的「新生代男神」，陳昊森（左起）、林柏宏、許光漢、朱軒洋。（圖／記者葉政勳攝影、金盞花大影業提供）

記者黃雅琪/綜合報導

隨著新冠肺炎疫情穩定，國內電影、影劇市場也逐漸復甦，國片和台劇熱潮有望回到從前的榮景！4位備受矚目的「新生代男神」：許光漢、林柏宏、朱軒洋、陳昊森，在2023年都有新的作品要與觀眾見面，包括《關於我和鬼變成家人的那件事》、《黑的教育》、《詐團圓》等片，都是不同類型的作品，對於觀眾而言可以見到演員們多種面向的呈現，也能讓市場選擇更多樣化。

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▲《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢為戲曬黑、剪平頭，加上飲食控制跟瘋狂健身，拍攝過程瘦了5公斤。（圖／金盞花大影業提供）
▲《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢為戲曬黑、剪平頭，加上飲食控制跟瘋狂健身，拍攝過程瘦了5公斤。（圖／金盞花大影業提供）
從暖男到刑警！許光漢甩開偶像包袱本色演出

許光漢從Netflix首部華語原創劇集《罪夢者》，演出亦正亦邪角色林季子，到電視劇《想見你》當中一人分飾兩角，飾演王詮勝、李子維，紅遍台灣、日本、韓國等地，2022年底又以《想見你》電影版回歸大銀幕，重新帶動國片熱潮！2月10日即將上映新片《關於我和鬼變成家人的那件事》，許光漢飾演恐同男警吳明翰，一甩偶像包袱大跳鋼管舞、唱跳〈舞孃〉、裸身洗澡樣樣來，展現新的樣貌令觀眾耳目一新。

▲林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》人生恥度開到200％，他在片中飾演大方出櫃做自己的同志毛毛。（圖／金盞花大影業提供）
▲林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》人生恥度開到200％，他在片中飾演大方出櫃做自己的同志毛毛。（圖／金盞花大影業提供）
PTSD消防員喚醒社會關注！林柏宏再戰同志鬼

擁有「零負評男神」稱號的林柏宏，近幾年電影、電視劇作品產出量都相當高，在電影的部分，林柏宏在《青春弒戀》演出不擅於社交的青少年，衍生成殺人犯的過程；戲劇方面，《火神的眼淚》林柏宏扮演患有創傷後壓力症候群（PTSD）的消防員，成功引起社會關注消防員職安、心理上的問題。今年年初他再推出最新喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，在片中他扮演「死掉的Gay」毛毛，揣摩同志的心境與家人的不體諒，真摯的演技感動人心。

▲23歲朱軒洋拿下金馬獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲23歲朱軒洋拿下金馬獎。（圖／NOWnews攝影中心）
黑化高中畢業生！23歲朱軒洋獲金馬肯定

朱軒洋在電視劇《逆局》裡面演出菜鳥刑警任非，經常憑著一股熱血向前衝，為了破案不在乎後果，常常造成隊上困擾；接著又在Netflix台灣職人劇《村裡來了個暴走女外科》，扮演小鮮肉廚師與蔡淑臻大談姊弟戀，引起觀眾廣大迴響。由九把刀編劇、柯震東首次執導的電影《黑的教育》即將上映，朱軒洋在片中演出高中畢業生，更以此片獲得第59屆金馬獎「最佳男配角」獎項，年僅23歲的他演技已備受肯定。

▲陳昊森透露過去真的非常懶得保養，接觸迪奧後有因為觸感不黏膩，願意多花時間照顧肌膚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「小金城武」陳昊森演重刑犯、詐欺師都難不倒他。（圖／記者蕭涵云攝）
從暗黑重刑犯到喜劇詐欺師！陳昊森展現多變演技

被視為「小金城武」的年輕男演員陳昊森，在台灣犯罪懸疑電影《罪後真相》中，飾演體育新星張正義，正要發光發熱之時卻陷入殺害女友的罪嫌，展開一連串追查真相的過程，陳昊森從陽光男孩一夕間轉變成重刑犯，在片中與張孝全飆演技毫不遜色！2023年新作《詐團圓》，陳昊森再次轉換形象演出萬人迷詐欺師，利用魔術戲法詐騙熟女姊姊們，展現浮誇好笑的喜劇演技。

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