今北東仍濕涼！中南部日夜溫差大　初二冷氣團報到極寒冷

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週六、下週日東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一另一大陸冷氣團南下，下週二大陸冷氣團影響，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今白天起至明日北部及東半部偶有局部短暫雨，北海岸較明顯；中南部天氣穩定、晴時多雲；冷空氣逐日緩慢減弱。今日北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷，日夜溫差大；各地區平地氣溫：北部11至18度，中部11至24度，南部12至25度，東部13至25度。
最新模式模擬顯示，小年夜至除夕晨、東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降；水氣略增，北部及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕白天起至年初一東北季風減弱，氣溫回升；水氣略減，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。
吳德榮指出，年初二至初四另一波強冷空氣南下，氣溫明顯下降，冷空氣強度的模擬，雖仍分歧，但皆已調強，達「寒流」定義的機率大幅提升，應密切注意。年初五、六冷空氣減弱，氣溫明顯回升。至於，「春節連假」最後2天的天氣，已超過電腦模式的模擬極限，「言之過早」、也是枉然。（編輯：倪浩軒）