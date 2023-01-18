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今北東仍濕涼！中南部日夜溫差大　初二冷氣團報到極寒冷

▲中央氣象局表示，今（18）日有一股冷空氣南下，北台灣氣溫稍微下降，整天溫度只有14至16度，感受偏涼，其他地方則變化不大，中南部地區低溫12至15度，花東地區低溫17度左右。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局表示，今（18）日有一股冷空氣南下，北台灣氣溫稍微下降，整天溫度只有14至16度，感受偏涼，其他地方則變化不大，中南部地區低溫12至15度，花東地區低溫17度左右。（示意圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（18）日有一股冷空氣南下，北台灣氣溫稍微下降，整天溫度只有14至16度，感受偏涼，其他地方則變化不大，中南部地區低溫12至15度，花東地區低溫17度左右，而高溫則落在19至24度，高屏內陸地區溫度會更高一些，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著；天氣跟昨天相當類似，大台北及東半部地區有局部、零星的降雨，其他地區為多雲到晴。

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週四大陸冷氣團減弱，北台灣氣溫稍回升；大台北及東北部地區有局部短暫雨，花東地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五東北季風增強，但只有北台灣白天高溫稍下降，其餘氣溫變化不大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

▲氣象局搶先公布農曆春節初期天氣預估，大年初二可能有另一波強冷空氣南下，屆時各地將明顯轉涼。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局搶先公布農曆春節初期天氣預估，大年初二可能有另一波強冷空氣南下，屆時各地將明顯轉涼。（圖／中央氣象局提供）
週六、下週日東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一另一大陸冷氣團南下，下週二大陸冷氣團影響，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今白天起至明日北部及東半部偶有局部短暫雨，北海岸較明顯；中南部天氣穩定、晴時多雲；冷空氣逐日緩慢減弱。今日北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷，日夜溫差大；各地區平地氣溫：北部11至18度，中部11至24度，南部12至25度，東部13至25度。

最新模式模擬顯示，小年夜至除夕晨、東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降；水氣略增，北部及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕白天起至年初一東北季風減弱，氣溫回升；水氣略減，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，年初二至初四另一波強冷空氣南下，氣溫明顯下降，冷空氣強度的模擬，雖仍分歧，但皆已調強，達「寒流」定義的機率大幅提升，應密切注意。年初五、六冷空氣減弱，氣溫明顯回升。至於，「春節連假」最後2天的天氣，已超過電腦模式的模擬極限，「言之過早」、也是枉然。（編輯：倪浩軒）

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