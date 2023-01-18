MLB／「這只是剛開始！」　大都會總管直言操盤還沒結束

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Eppler提出目前球隊的操盤三大重點，第一個重點是他們仍然在尋找不同位置的幫手們，尤其是「牛棚投手」以及「外野手」，雖然Eppler已經人為目前球隊的陣容是「強大且具有深度的」，但是目前自由球員市場還有Jurickson Profar與Adam Duvall等資深外野手，以及像是Andrew Chafin的牛棚主力，Eppler對此表示「你永遠能做得更好」。
第二個重點是，包含Pete Alonso和Jeff McNeil兩位球隊主力都要面臨到續約的問題，目前球團對兩人都還有兩年的控制權，但在今年McNeil拿下首座銀棒獎，以及Alonso仍保持著相當穩定成績的情況下，若不提前綁人，等到他們成為自由球員時，或許又是一筆可觀的數字，但目前還不確定兩人的續約意願。
最後的一點則是，在失去了原定新賽季的先發三壘手Correa之後，得要更重視原本球團的主力內野手Eduardo Escobar，雖然農場第三號大物Brett Baty一直虎視眈眈準備接班三壘，但是大都會目前還不會這麼快就執行這項計畫，Eppler指出「現在Escobar還是我們球隊的重要一員」，去年賽季Escobar打出20轟、69分打點，新賽季開季時也仍是大都會隊的先發三壘手。