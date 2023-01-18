罹患心臟衰竭死亡率趨近50%！　高血壓患者如同心臟衰竭第一期

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「心臟衰竭」死亡率高達50% 有年輕化趨勢成大醫院副院長暨心臟血管科教授李貽恒醫師表示，「心臟衰竭」主要是各種心臟疾病造成，主要來自冠狀動脈疾病及高血壓，導致心臟收縮或舒張能力不足，無法提供足夠氧氣給全身器官，患者因此會出現喘、疲累、身體腫脹等不適症狀。
根據台灣2010年統計，心衰竭患者整體人數雖有下降，但45歲以下人數卻上升，這與高血壓年齡下降有很大關係，也導致心衰竭有年輕化趨勢。李貽恒醫師提到，美國心臟學會指出，高血壓患者如同心臟衰竭第一期患者，這是因為高血壓初期大多無症狀，但若未及時治療，恐會大幅增加心衰竭風險；而目前心衰竭死亡率趨近50%，半年內再住院率約32%，一年內再住院率也有39%，民眾務必提高警覺，儘速就醫把握治療黃金期。
新型治療對血壓影響小 降死亡率、住院風險李貽恒醫師說明，目前治療心臟衰竭的國際治療指引建議藥物分為四大類，包含傳統藥物RAS抑制劑(ACEI或ARB)/ 血管收縮素受體中性溶酶抑制劑(ARNI）、乙型交感神經阻斷劑(BB)、腎上腺皮質酮拮抗劑(MRA) ，以及原為糖尿病用藥，現已可使用於無論有無糖尿病的心衰竭治療的鈉-葡萄糖共同抑制劑(SGLT-2i)新型治療；醫師通常會依據患者狀態及經驗給予用藥建議，大多會給予一項以上藥物合併使用，以利控制病情避免惡化。李貽恒醫師進一步提到，就上述案例患者個人情況的考量，建議使用對血壓相對影響小的新型治療，以幫助患者達到改善症狀、降低心衰竭住院、降低心血管死亡及總死亡風險的治療目標。李貽恒醫師提醒，心臟衰竭大多可透過藥物治療獲得良好控制，但切勿自行停藥，或亂服成藥導致疾病惡化。
出現身體無力、水腫、呼吸過喘等症狀 儘速就醫檢查李貽恒醫師也叮囑大眾，患者也應養成良好生活習慣，每日早晚量測血壓、體重，也可多散步或游泳，適度從事溫和運動；一旦發現身體無力、水腫、呼吸過喘等現象，也請儘速前往就醫檢查，避免延誤治療時機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56533
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