台股虎年市值蒸發8.1兆元　每位股民損失逾67萬元

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證交所表示，受到通貨膨脹居高不下，國際央行持續升息，2022年全球主要股市走弱，也影響台股市場表現，2022年底台股市值為新台幣44.27兆元，較2021年底56.28兆元，市值減少12.01兆元，不過，仍為近20年第3高。另外，2022年總成交值59.57兆元，成交日均值則為2421.7億元，儘管成交值較2021年減少，仍為近20年次佳表現。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股走勢大致延續自去年底反彈、回溫表現、盤面維持類股輪動。不過受到美股日前休市，讓最近較受美股牽動的亞股相對缺乏方向，加上之前漲多與是虎年封關日，交投受壓抑，盤勢維持震盪整理格局。在資金面，近期外資明顯開始歸隊。根據證交所統計，17日封關日外資仍維持買超、金額達112.31億元，累積元月以來迄今，外資累積買超達1255.7億元。
安聯投信台股團隊表示，由於到3月底前仍處在資訊空窗期，且下半年能見度仍欠佳，所以根據歷史經驗作夢行情有望延續，但要留意到了4月，部分如重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況有望逐步明朗，屆時可做為第一個終端需求回溫檢視點。至於另一個檢視點，則是關注下半年重要企業獲利、展望下修風險、或是出現不如市場預期的狀況，以作為判斷下半年經濟情勢變化程度的參考依據。
電子股部分，安聯投信台股團隊表示，近期供應鏈已有部分廠商開始針對中國農曆年需求採取短急單採購零組件，雖訂單數量不及上半年，但顯示產業訂單全面下修時間已過，產業離復甦又更近一步；下波觀察點將是庫存去化速度及農曆年後訂單是否增溫，將決定台股未來中期走勢。
金融股部分，安聯投信台股團隊表示，以銀行為獲利主力的金融股可望因放款利差擴大而相對受惠；非金電中，景氣循環股受油價跟運價走低預期，今年獲利明顯下滑，但中國防疫政策鬆綁後政策是否轉向基礎建設，將是原物料相關類股能否築底回升關鍵。
至於其他部分，安聯投信台股團隊表示，出口類股中的紡織成衣，因品牌客戶調整早，庫存相對安全、同時受惠新擴點，營收具成長動能。此外在全球 經濟具不確定性的總體環境下，政策推動受惠股如強韌電網計畫等，將提供穩定訂單來源，也是可留意的布局題材。