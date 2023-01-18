封關前夕　新台幣早盤升破30.3元後又回貶

台股封關休市，台北外匯市場今（18）日續開市，但由於距離封關也剩最後二個交易日，新台幣兌美元今日早盤開升後，一度升破30.3元，但升幅有限，在上探30.29元、升值2.5分之後，新台幣又回貶，來到30.333元，目前在30.328元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
由於將有大量企業財報公布，市場趨向觀望，美股走勢分歧，在美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）及保險公司Travelers財報不佳，股價分別重挫6.4%和4.6%，拖累道瓊工業指數重挫391.76點，跌1.14%，收33910.85點，標普500指數小跌8.12點，跌0.20%，收3990.97點，那斯達克指數小漲15.95點，漲0.14%，收11095.11點；費城半導體指數上揚6.815點，漲0.24%，收2807.478點。
國際匯市部分，美元指數仍在102價位，亞洲主要貨幣兌美元偏升，其中韓元今日早盤來到1236.75兌1美元，日圓兌美元在128.83價位震盪，人民幣兌美元中間價下修至6.7602價位，而離岸人民幣走弱來到6.7761兌1美元。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.31元、小升0.5分開出後，雖一度升破30.3元，來到30.29元、升值2.5分，但升幅也有限，之後甚至還回貶來到30.333元，目前在30.328元偏弱盤整。