「中國製矽質鼻胃管」也禁！王美花：有低價競爭情形

經濟部長王美花今（18）日出席立法院聯席會議，會前回應日前「台電呼籲春節期間，民眾外出要拔插座」一事，她強調，提醒民眾出遠門拔插頭，僅僅只是為了省電及家中安全考量。此外，繼陸製螺螄粉、黃飛紅麻辣花生未准許進口之後，禁止輸台項目又再新增「中國製矽質鼻胃管」品項，王美花指出，中國製鼻胃管是「低價競爭」，有不公平競爭情形發生，在經過幾個月諮詢相關利害關係人、公協會等，最後才以客觀情形來決定結果。
記者鄭妤安／台北報導
今年春節連假長達10天，日前台電呼籲春節期間，民眾外出要拔掉家中插座，不料被控「供電不穩，只能要人民拔插頭」，對此，台電昨日發出新聞稿澄清，每年過年時用電量低，都會有固定機制因應電壓變動，與再生能源滲透率沒有關係，呼籲「插座不用時，可將插頭拔起」，僅是因為可減少待機電力節省電費，以及安全上的考量，避免釀成老舊電器意外。
王美花今日再次重申，當遇到較長的假期時，很多人都會出遠門，所以台電才會提醒民眾，要拔插頭，第一，省電，第二，為了家裡安全著想。
針對中國製螺螄粉違法在台販售一事，經濟部昨日晚間表示，中國製的「黃飛紅麻辣花生」，也是屬於從未准許進口的花生類產品，至於中國製的「魔芋爽」零食，則是屬於未准許進口，但因國內無生產，因此可經專案申請後准許輸入，但仍應符合衛福部對食品的相關規範。
繼陸製螺螄粉、黃飛紅麻辣花生之後，禁止輸台項目又再新增「中國製矽質鼻胃管」品項，王美花指出，有醫材公會來申請說，中國製鼻胃管是「低價競爭」，有不公平競爭情形發生，她強調，這樣的機制已經存在很久了，是既有的管理機制，因此在經過幾個月的諮詢相關利害關係人、公協會等，最後才以客觀情形來決定結果。