甲狀腺手術最怕「這件事」 醫呼籲：這樣選擇更安全

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傳統手術傷口大、出血風險高蔡欣恬醫師指出，常見的甲狀腺腫瘤如良性甲狀腺結節、惡性甲狀腺癌。臨床上，如果甲狀腺結節過大壓迫到氣管、食道，導致呼吸不順暢、吞嚥困難，或是影響美觀，會建議手術摘除甲狀腺；若是甲狀腺癌可能還得廓清頸部淋巴結，合併放射性碘-131治療。
術中器械輔助 病人治療更安全蔡欣恬表示，傳統手術傷口長達5～8公分，止血又是手術時重要環節之一，綁線止血耗費花時間，手術多半長達約1至1.5小時才能完成。目前可搭配組織凝集儀合併神經監測器，不僅可以加速手術時間，也降低術後出血的併發症風險，臨床上，病患接受度高，通常醫療保險都能給付。「病人手術時間短，麻醉時間減少、手術風險越小，降低喉嚨腫脹機率，縮短恢復期」。
蔡欣恬解釋，組織凝集儀是藉由精準地控制且即時調整能量輸出的時間及功率，使組織與血管永久閉合，進而阻斷血流供應有效止血，幾乎不再需要綁線，不僅大幅縮短手術時間一半以上，讓醫療團隊與患者能更加安心接受治療。
「甲狀腺手術也要避開小心喉返神經及上喉神經。」蔡欣恬說明，傷害喉返神經恐造成聲帶麻痺，而傷害上喉神經可能造成聲音沙啞或發不出高音等併發症，雖然喉返神經、上喉神經位置差異不大，但每位病患的甲狀腺腫瘤大小不一，或是二次開刀神經沾黏的程度不同，且肉眼無法準確分辨，利用神經監測器藉由電流刺激傳達神經訊號，就能精確避開喉返神經及上喉神經，大幅提升安全性，也能更快速完成手術。
國際甲狀腺意識月 醫籲主動檢查甲狀腺蔡欣恬分享，5年前曾與海外醫療團隊到斐濟義診，因當地沒有甲狀腺腫瘤專科醫師，很多病人甲狀腺結節巨大，甚至有達10公分以上，「就像是掛著2顆椰子一樣」；然而，甲狀腺結節越大、手術難度越高，出血風險也越大。
相較台灣醫療發達、就醫方便，蔡欣恬呼籲，每年1月是國際甲狀腺意識月，建議國人主動檢查甲狀腺，尤其甲狀腺腫瘤幾乎沒有症狀，有甲狀腺癌家族史者更應定期接受甲狀腺超音波檢查，萬一需要手術建議主動與醫師討論選擇更安全的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56497
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