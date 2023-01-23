二次元走向現實！VTuber蓬勃發展　彩虹社母公司撈金4招

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根據《商業內幕日本》報導，最初該公司為了推廣讓任何人都能成為VTuber的APP「にじさんじアプリ」（NIJISANJI APP），決定展開選秀並推出了「にじさんじ（NIJISANJI）1期生」，其中包含「委員長」月之美兔等實況主，透過使用自家開發的APP進行直播活動。
在VTuber產業蓬勃發展後，ANYCOLOR業務便轉為人才管理，如今旗下實況主已經涵蓋英語圈，甚至也有使用韓文、中文的實況主。根據ANYCOLOR的官網，目前旗下仍有在活動的實況主超過150名，其中在日本就有112名。而ANYCOLOR主要的銷售額來源是靠著旗下兩大企劃「にじさんじ（NIJISANJI，華語圈通稱彩虹社）」以及「にじさんじEN（NIJISANJI EN）」的VTuber活動產生的銷售額構成。
根據財報顯示，ANYCOLOR上半年銷售額與去年同期相比，成長了92％至119.7億日圓，淨收益更是成長了 143％來到了 29.9 億元，在營業利益率方面也從上一個會計年度的29.6％提高到36.0％。不僅面向日本國內的彩虹社在商業領域業務超出預期想像，主打英文直播、面下海外市場的NIJISANJI EN也有亮眼成績，且每位VTuber的銷售額都超過日本。
報導針對銷售額進行分析，指出ANYCOLOR的四大「撈金」支柱，首先是每個VTuber的「直播」。VTuber在YouTube上直播時，觀眾就會透過平台贊助機制「Super Chat」進行「抖內」，再加上每個月的YouTube頻道會員費用，也成為銷售額來源之一。
除了「委員長」月之美兔在出道五年後，於12月12日達成百萬訂閱之外，彩虹社在2022年也推出許多潛力股，像是在今年五月底出道後爆紅，並創下Vtuber史上最速摘金盾（百萬訂閱）紀錄的「壹百滿天原莎樂美」（壱百満天原サロメ），以及自ＡＮ「虛擬人才學院」（バーチャル‧タレント‧アカデミー，簡稱 VTA）企劃中出來的「VOLTACTION」，另外NIJISANJI EN的部分則是在2月推出了「Noctyx」，後續又在7月以及12月推出新團體「ILUNA」跟「XSOLEIL」。
新冠肺炎疫情爆發後，民眾待在家中的時間也增加，連帶讓VTuber推出的影片觀看次數跟著飆升，而VTuber的直播內容也越來越多元，除了聊天、遊戲實況之外，近來甚至還出現了同步觀看世界盃足球賽等內容的直播。另外，彩虹社所屬的VTuber也會舉辦大型連動直播企劃，像是「彩虹社甲子園」、已經舉辦了五屆的「馬力歐賽車彩虹社盃」，以及年底最受矚目的「にじさんじユニット歌謡祭」。
除了VTuber的直播以及節目企劃之外，彩虹社的「商業活動」銷售額就佔了整體的3成以上。在「彩虹社官方商店」上不僅販賣旗下VTuber的原創周邊，另外還有配合著季節推出的短語音，以及各個VTuber的生日或是團體週年紀念日推出的套組，讓粉絲們願意掏出錢包，支持自己喜歡的VTuber。
不僅是線上的直播，以線下方式舉行「實體活動」也是彩虹社主要銷售額來源之一，在第二、三季度的銷售額就達到10.1億日圓。7月時，旗下VTuber葛葉、叶以及團體「ROF-MAO」共同舉辦了演唱會「Aim Higher」，在當天還登上Twitter世界流行趨勢第一名。
另外10月還在幕張展覽館舉辦了大型活動「彩虹社FES2022」，找來彩虹社日本、EN、KR（韓國）以及ID（印尼）總共118名VTuber參與，以「文化祭」為主題，粉絲可以享受舞台、企劃攤位、展場限定的食物及飲料、以及商品等各種企劃，另外還一併舉辦了受到疫情影響延期的彩虹社4週年紀念3D演出的「FANTASIA」。
ANYCOLOR在2022年也積極展開「IP合作」，除了遊戲、食品製造商、便利商店、超市、服飾品牌之外，還有與Google、Yahoo、NTT DOCOMO等大型平台合作。
另外ANYCOLOR也增加了媒體活動，像是10月開始，旗下VTuber綠仙在廣播《AuDee CONNECT》中擔任主持人。另外在ABEMA TV轉播2022年卡達世界盃足球賽事的節目中，也找來彩虹社旗下VTuber舞元啟介、伏見學、靜凜擔任助理主持，也有成員積極與職業棒球、職業足球等積極展開跨次元合作。
同時，ANYCOLOR還宣布與角川、BALCOLONY聯合推出《Lie：verse Liars》企劃，7月起正式啟動後，小說、漫畫分別在8月、9月開始連載，並且確定製作廣播劇與語音漫畫。
回顧ANYCOLOR在各領域的財務報告以及旗下VTuber的活動，即使被稱作「虛擬」偶像，但活動範圍已經跨出二次元，觸手伸向各個產業，為這個世代帶來新的娛樂型態。