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漢字不會無妨！渡會雲雀歌聲擄粉絲心　翻唱曲2週破百萬

▲日本NIJISANJI所屬VTuber渡會雲雀歌唱實力驚人。（圖／擷取自渡會雲雀YouTube頻道）
▲日本NIJISANJI所屬VTuber渡會雲雀歌唱實力驚人。（圖／擷取自渡會雲雀YouTube頻道）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來元宇宙概念興起，「虛擬」這個詞也廣受大眾討論，其中「虛擬實況主」（Virtual YouTuber，VTuber）相關產業也逐漸展露頭角，日本的VTuber人數更在先前突破兩萬人。靠著知名企劃「にじさんじ」（NIJISANJI，彩虹社）打響名號的日本ANYCOLOR公司更推出自家培訓企劃「虛擬人才學院」，讓VTuber變得有如偶像養成一般。其中畢業自「虛擬人才學院」的Vtuber渡會雲雀（渡会雲雀）在正式出道的直播當中，隨即展現驚人歌喉吸引眾人目光，近日發佈的翻唱曲也在短短2週內突破百萬瀏覽次數，不過偶爾將日文漢字念錯的小「出槌」，意外也成為賣點之一。

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彩虹社在2021年開辦的虛擬人才培訓企劃「虛擬人才學院」（バーチャル‧タレント‧アカデミー，簡稱 VTA），該企劃首批畢業生已經在2022年3月組成「Ranunculus」正式亮相，而渡會雲雀則是第二批畢業生，在2022年7月16日與另外三名成員一起以團體「VOLTACTION」正式出道。

渡會雲雀在初次直播時，就展現了其非凡的歌唱實力，找來樂團成員即時演奏，直播一開始就帶來了VOCALOID名曲《夏時紀錄》（暫譯，サマータイムレコード），隨即抓住觀眾耳朵。日媒報導曾稱，渡會雲雀的歌聲清爽卻也十分強而有力，更能聽出他在唱歌時樂在其中。

渡會雲雀目前已經出道滿6個月，頻道訂閱數達到24.4萬，這段期間他曾發布過兩首翻唱歌曲，第一首翻唱了Mrs. GREEN APPLE的《StaRt》，儘管當時渡會雲雀才剛出道一個多月，仍在公開影片之後的三個禮拜內，寫下百萬瀏覽次數。第二首翻唱歌曲、也是渡會雲雀自己進行混音的VOCALOID名曲《神っぽいな》更是不遑多讓，僅花短短兩個禮拜的時間，瀏覽次數破100萬次。

渡會雲雀平常直播內容大多以遊戲、聊天雜談為主，常常在直播中展現樂天、正向的態度，像是參加前輩舉辦的「彩虹社馬力歐賽車盃」，在比賽中從第二名掉到第十二名時，他卻只大喊「好好玩！」一點也沒露出沮喪的神情，讓觀眾們驚訝之餘，更被他樂在其中的情緒感染。

喜歡唱歌的渡會雲雀也少不了進行歌唱直播，在初次歌唱直播當中，就創下約2萬人同時在線觀看的紀錄，在慶生歌唱直播中，更獲得了198萬8102日圓的Super Chat（SC，YouTube贊助機制），奪下當日日本VTuber的SC總額排行冠軍。

不過渡會雲雀曾在直播中發生過念不出日文漢字，或是將漢字念錯的事情，像是在彩虹社舉辦一年一度的大型活動「彩虹社FES2022」時，渡會雲雀講到明信片（絵葉書）時，將えはがき（EHAGAKI）講成えようしょ（EYOUSHO）。渡會雲雀曾在直播中坦言，自己的漢字4級檢定不合格，而漢字4級檢定大約是國中生的程度。即使偶爾在直播中出現這樣的「小出槌」，觀眾們仍會很「溫柔」的提醒他唸法。

隨著2023年展開，剛慶祝完出道半週年的渡會雲雀對子己的期許，除了能推出自己的原創歌曲外，也希望未來能與「VOLTACTION」的團員們一起登上武道館開演唱會，讓自己的歌聲傳到各個地區。

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