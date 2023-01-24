漢字不會無妨！渡會雲雀歌聲擄粉絲心　翻唱曲2週破百萬

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渡會雲雀在初次直播時，就展現了其非凡的歌唱實力，找來樂團成員即時演奏，直播一開始就帶來了VOCALOID名曲《夏時紀錄》（暫譯，サマータイムレコード），隨即抓住觀眾耳朵。日媒報導曾稱，渡會雲雀的歌聲清爽卻也十分強而有力，更能聽出他在唱歌時樂在其中。
渡會雲雀目前已經出道滿6個月，頻道訂閱數達到24.4萬，這段期間他曾發布過兩首翻唱歌曲，第一首翻唱了Mrs. GREEN APPLE的《StaRt》，儘管當時渡會雲雀才剛出道一個多月，仍在公開影片之後的三個禮拜內，寫下百萬瀏覽次數。第二首翻唱歌曲、也是渡會雲雀自己進行混音的VOCALOID名曲《神っぽいな》更是不遑多讓，僅花短短兩個禮拜的時間，瀏覽次數破100萬次。
渡會雲雀平常直播內容大多以遊戲、聊天雜談為主，常常在直播中展現樂天、正向的態度，像是參加前輩舉辦的「彩虹社馬力歐賽車盃」，在比賽中從第二名掉到第十二名時，他卻只大喊「好好玩！」一點也沒露出沮喪的神情，讓觀眾們驚訝之餘，更被他樂在其中的情緒感染。
喜歡唱歌的渡會雲雀也少不了進行歌唱直播，在初次歌唱直播當中，就創下約2萬人同時在線觀看的紀錄，在慶生歌唱直播中，更獲得了198萬8102日圓的Super Chat（SC，YouTube贊助機制），奪下當日日本VTuber的SC總額排行冠軍。
不過渡會雲雀曾在直播中發生過念不出日文漢字，或是將漢字念錯的事情，像是在彩虹社舉辦一年一度的大型活動「彩虹社FES2022」時，渡會雲雀講到明信片（絵葉書）時，將えはがき（EHAGAKI）講成えようしょ（EYOUSHO）。渡會雲雀曾在直播中坦言，自己的漢字4級檢定不合格，而漢字4級檢定大約是國中生的程度。即使偶爾在直播中出現這樣的「小出槌」，觀眾們仍會很「溫柔」的提醒他唸法。
隨著2023年展開，剛慶祝完出道半週年的渡會雲雀對子己的期許，除了能推出自己的原創歌曲外，也希望未來能與「VOLTACTION」的團員們一起登上武道館開演唱會，讓自己的歌聲傳到各個地區。