匿名就沒事？日本兩大VTuber公司聯手　共同打擊黑粉行為

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聲明中指出，這些在網路留言版或是社群網站上草率發表的匿名言論，不僅傷害到VTuber們的心理，導致心理受到影響，也影響到了他們事業發展以及人生規劃，甚至可能影響到他們的現實生活。具體來說，關於對所屬VTuber的不當行為包括誹謗、侵害隱私權、營業妨礙、預告殺害、跟蹤等攻擊性行為。
為了根絕類似事件接連發生，COVER以及ANYCOLOR將聯手探討對策與付諸行動，會在實行對策後將資料共享，且包含法律層面在內的事項，也會與警方構築三方的連攜體制。
另外在聲明中也提到，自2022年10月起，COVER跟ANYCOLOR已經向部分會刊載不實、誹謗言論的「情報總和網站」（類似網路論壇）進行交涉，並締結契約來防止助長風氣，希望能重新打造出讓VTuber可以安心活動的環境。
雙方發出打擊網路誹謗行為的共同聲明的時機點，是在NIJISANJI旗下VTuber Axia Krone（アクシア‧クローネ ）宣布畢業後。Axia Krone於2021年7月19日出道，頻道多以遊戲直播為主，但在2022年8月18日突然宣佈將無限期暫停在YouTube和Twitter等活動，並對路上的誹謗行為進行提告。NIJISANJI也表示，自從2022年春季，網路上出現許多惡意誹謗、虛假訊息、以及出現大量提及Axia Krone的垃圾郵件、評論，因此決定暫停活動，以維護個人的身心健康，無奈最後Axia Krone仍拋出畢業的震撼消息，更顯現出網路誹謗對於VTuber們的身心影響。