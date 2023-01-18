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股市樂觀情緒降　逾6成民眾估上半年台股低點跌破萬三

▲國泰金控今（18）日公布1月國民經濟信心調查，股市樂觀情緒與風險偏好皆走降，更有65%民眾預期上半年台股低點可能跌破萬三。（圖／NOWnews資料照）
▲國泰金控今（18）日公布1月國民經濟信心調查，股市樂觀情緒與風險偏好皆走降，更有65%民眾預期上半年台股低點可能跌破萬三。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

國泰金控今（18）日公布今（2023）年1月國民經濟信心調查結果，在國際市場震盪，台股波動大，股市樂觀情緒與風險偏好皆走降，對於上半年台股高低點的預期，有近6成民眾認為2023上半年台股加權指數高點會在14000點至16000點之間，但對於低點，有65%民眾預期上半年可能跌破13000點。

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國泰金這項調查是在今年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬9962份有效填答問卷。

在近期全球主要經濟體及烏俄戰爭風險持續，令國際市場震盪，台股走勢波動大，國泰金1月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至-20.6（12月為1），風險偏好指數走降至-1.8（12月3.9），亦呈現近期較明顯的下滑幅度。

就時事題來看，民眾對於2023年上半年台股加權指數高點預期，調查結果顯示，28.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於14000點至15000點區間，28.3%的民眾預期高點落在15000點至16000點區間，28%則認為高點會超過17000點，僅14.9%的民眾預期高點會在16000點至17000點區間內。總結而言，有近6成民眾認為2023上半年台股加權指數高點會介於14000點至16000點區間。

至於2023年上半年台股低點預期，調查結果指出，有44.5%的民眾預期2023上半年台股低點將在12000點下方，22.9%認為低點會落在13000點至14000點區間，20.2%的民眾則認為台股低點將介於12000點至13000點區間，僅12.4%民眾預期低點高於14000點。整體來看，有65%民眾預期2023上半年台股加權指數低點可能跌破13000點。

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