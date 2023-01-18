世界經濟論壇 中國副總理劉鶴：強調推動開放、歡迎外資
世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）今年在瑞士達沃斯登場，在通膨嚴重、經濟不景氣的現在，中國國務院副總理劉鶴在會上強調中國歡迎外國投資，並持續向全球開放。演說期間，他連續11次提到中國將強化國際合作，維持世界和平，有意釋放中國「積極回歸」的訊號。
國際中心楊智傑／綜合報導
預計今年3月即將卸任的國務院副總理劉鶴表示，中國在2023年有信心經濟將回到正常的增長趨勢，包含進口、企業投資、消費預計都將呈現顯著成長，而北京當局也將持續支持民營企業、提升公平競爭、深化國企改革。
作為世界第二大經濟體，中國去年面臨「風高浪急」的全球環境。根據官方公布數據，中國2022年經濟增長僅3%，不僅遠低於官方設定的5.5%目標，更創下近50年以來最糟表現之一。
劉鶴表示，中國始終推動全方位開放，改善開放的程度與品質，某些認為「中國將回到計劃經濟之路」的論調是不可能的，他又一次強調「中國歡迎外國投資，中國的大門只會進一步開放。」
中國近期解除嚴格的清零政策，被認為將對今年經濟增長帶來強大推動力，但政策轉變與缺乏配套措施下帶來的破壞性強大，學者專家們認為經濟是否能強勁復甦還有待觀察。