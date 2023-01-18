弱勢學生午餐不中斷！教育部持續補助寒假期間午餐費

寒假即將到來，弱勢學生用餐成問題，教育部今（18）日表示，將持續針對經濟弱勢國中小學生的寒假午餐提供補助，並請直轄市及縣市政府教育局處及學校落實「急困學生用餐問題三級協助機制」，採取主動發現、馬上關懷、有效協助、輔導轉介等積極措施，結合社會資源，確實照顧弱勢學生用餐需求。
記者李琦瑋／台北報導
教育部與行政院主計總處每年依「中央補助地方政府學校午餐經費支用要點」編列21億納入地方政府一般性補助款，補助低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素及經導師家庭訪視認定，含父母非自願性失業1個月以上、無薪休假及任一方身障等經濟弱勢國中小學學生上課日及寒暑假期間的午餐費，確保每位學生不因經濟因素而陷入用餐困境。
另外，教育部也請直轄市及縣市政府教育局處與學校，推動急困學生用餐問題三級協助機制，無力支付餐點費用學生由導師主動提報，或接受家長申請由導師確認後提報，由中央政府一般性補助款或尋求學校仁愛基金、教育儲蓄專戶、家長會或結合社會資源予以協助。
同時針對學生家庭需要協助者，建立經濟弱勢學童轉介輔導清冊，由學校或縣市政府社會救助機制給予協助或轉介社福機構，追蹤列管，給予學生家庭生活照顧。
教育部表示，寒假即將到來，中央已針對經濟弱勢學童午餐編列經費補助，除上課日由學校供應午餐外，更呼籲直轄市及縣市政府教育局處與學校特別注意寒假期間急困學生用餐問題，主動關懷學生需求即時予以協助，讓學生午餐不中斷。