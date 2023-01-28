冬季甜品熱量一圖看！冠軍直逼500大卡 想減肥這麼吃
寒冷的冬天一到，不免會讓人想來一碗暖呼呼的甜品，撫慰心情，不過同時也須留意熱量超標的問題，營養師楊斯涵為民眾整理各式冬季甜品熱量，沒想到紅豆湯一碗約327大卡並非熱量冠軍，而是一碗就近500大卡的綜合燒仙草，奪得冠軍寶座，愛吃甜品又不想變胖的民眾，要特別留心。
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營養師楊斯涵在「楊斯涵營養師的美味生活」分享冬季甜品熱量（以1份350毫升為例），第一名為綜合燒仙草483大卡、第二名為花生湯382大卡、第三名為紫米紅豆湯355大卡、第四名為芝麻糊336大卡、第五名為紅豆湯327大卡、第六名為杏仁茶315大卡、第七名為薑汁奶茶304大卡、第八名為桂圓紅棗茶217大卡。
楊斯涵指出，若想控制熱量，想吃綜合燒仙草時，可選擇減少配料，換為純燒仙草的話熱量僅為原先的1/3，但也需要注意食用頻率，偶爾品嘗也無妨，無需有罪惡感。
楊斯涵提醒，糖尿病族群的患者，有含醣的食品，像全榖雜糧類的包含，地瓜圓、芋圓、紅豆、紫米及水果類的紅棗、桂圓，可適度代換澱粉類食物，而糖水盡量減少或改為無糖，更不易讓血糖飆升。
另外有高血脂問題的民眾，楊斯涵也表示，民眾要注意「隱藏油脂」的食物，像是堅果類的花生、芝麻、杏仁，食用時當餐可避免掉油炸或過於油膩的食物，才不易油脂攝取過量而增加膽固醇及三酸甘油酯，過於甜膩的湯頭，也要小心過量的糖份使得血油(三酸甘油酯)上升。（編輯：孫唯容）