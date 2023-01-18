AcQUA源少年IG曝小7新寵！黃莑茗直呼「被療癒」
農曆新年即將到來，回顧過去這一年，還是有不少人在疫情的壓力下，用最「阿Q」的正能量精神，讓苦悶的生活增添樂趣！一向以創新幽默著稱的「阿Q桶麵」，也趁著春節期間推出一系列可愛的「隱藏版」桶蓋圖樣，商品極具趣味巧思的設計，會讓消費者在吃阿Q桶麵的同時被療癒，好吃又好玩！因此也擄獲了「AcQUA 源少年」成員們的心，紛紛在IG上也分享起自己被阿Q「療癒」的驚喜體驗。
生活中心/綜合報導
一群平均年齡才17歲的少年，在辛苦的2022年憑藉著對表演的熱愛，通過《原子少年》一年多的嚴苛選拔，終於陸續脫穎而出，而其中由水星部分成員所組成的「AcQUA 源少年」，可說是2022台灣流行音樂圈男團中的超級新星！然而對還兼具學生身分的他們來說，除了活動、通告、演出，更多的還需要面對一次次的練習、課業及家庭，但縱使如此，他們依然以積極正向的態度面對每一次考驗，彼此私下說話都很直接，還常用幽默的方式化解彼此間的矛盾！笑口常開的毓家更是團隊中的潤滑劑，因此幽默又充滿正能量得阿Q精神才會這麼引起他們的共鳴。看到這次有趣的隱藏版表情碗蓋，除了想開桶試身手，也發起了「Ｑ表情challenge」，約好開到什麼表情，就要模仿並分享到IG上的挑戰！
阿Ｑ桶麵可說在源少年們的生活中扮演了非常重要的角色。黃莑茗及盧佾暘分別分享了在練歌及練舞之餘，開心在休息室吃著經紀人準備的阿Ｑ桶麵來補充能量，並聊起畢旅一定會帶阿Ｑ同行，現在好多次半夜寫歌缺靈感，也多虧有阿Q的陪伴。幸運的黃莑茗及盧佾暘這次開桶都抽到「一次Ｑ到爆」－再來一碗，除了開心到手舞足蹈，也俏皮的地模仿那嘟嘴的表情，直呼「實在太療癒了」，並興奮的立馬拿碗蓋去找店員兌換獎品。除了工作，最近為了準備考試拼命念書的須弘道，在家裡看到了媽媽準備的阿Ｑ桶麵，也趁著休息時間舉行開桶儀式，雖然抽到「再接再厲」，但這句話似乎也好像默默在幫考試加油，惹得須弘道會心一笑之餘，也默默的塞了好幾碗在即將遠行的行李中，打算開桶的驚喜延續到旅行之中！
而夜晚常肚子餓的林毓家及李秉諭，聽聞這次的隱藏版因為只有在小七買得到，早早就不約而同地從7-11挑好自己喜歡的口味，開桶雖然沒抽到大獎，但都有抽到「隱藏版」，兩人模仿起來更是維妙維肖，林毓家的「不要ＱＱ嘛！！」及李秉諭的「真的好想要！」的表情，能聚在一起開心吃麵，才是他們心中阿Ｑ精神的真實寫照。本次阿Q桶麵開桶活動已經在全國各7-ELEVEN引起人潮，最大獎有一年份365桶阿Q桶麵，讓人直呼好過癮，另外還有10萬桶再來一桶得好禮讓大家開心過好年，不過這次六款可愛的阿Q隱藏版表情碗蓋數量是有限的，想要吃到隱藏版阿Q的民眾可要手刀搶購囉！2023年1月21日起於7-ELEVEN可直接兌換喔！