因「磨亮鐵罐」爆紅！日七旬爺愛露營　靠遊山玩水防老

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winpy-jiji原本只是想要將退休後的旅行生活留下紀錄，但覺得照片保存翻閱太麻煩，因而開始拍攝影片，最後更開設了YouTube頻道。winpy-jiji笑說，當初原本想把頻道取為「wimpy（膽小鬼）」但不小心打錯了，「但看久了覺得蠻順眼的，就順其自然了。」jiji則是日文中爺爺（じじ）的意思。
即使年過70，winpy-jiji仍展現出獨特、時髦的露營風格，他還擁有著紮實的露營技巧與經驗，時常在影片中分享自己如何手工改造或組裝露營小物。他也因為一支「將妮維雅鐵罐磨亮的方法」影片，意外在網路上引起討論，至今已經累積超過2百萬點閱。
winpy-jiji在爆紅之後，也時常在露營時被認出來，隨著人氣逐漸升高，他也曾在2020年時出書分享自己的露營經驗、如何選擇裝備用品、整理收納以及多年來累積的私房戶外料理食譜。不過winpy-jiji自嘲自己其實很容易害羞，但又想獲得關注，於是選擇在YouTube上與網友互動，「每個人都有自己適合的露營風格，想要在什麼環境、如何度過這段悠閒的時光，完全憑自己喜好，是一種充滿自由與各種變化的生活方式。」
即使年紀增長，winpy-jiji仍堅持要保持露營的嗜好，更希望未來換一台寬敞的露營車，與太太一起開車到全國各地露營，悠閒地享受旅行的樂趣。他表示「別因為年紀大了就不出門，正是因為不出來遊山玩水，所以才會變老！」不過於在意證件上的年齡，而是樂觀正向的享受人生，winpy-jiji指出持之以恆就會成為支持自己的力量，能做到的事情增加了之後，人生樂趣也會隨之增加。