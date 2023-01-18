景氣展望、大額消費意願降 6成民眾估今年通膨仍高於2%
國泰金控今（18）日公布今（2023）年1月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望指數下滑，大額消費意願同步降溫，57%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，68%民眾預期通膨高於2%。在房屋交易調查方面，賣房意願指數微揚，買房意願指數下降，並呈現近期較大的下滑幅度，更有72%的人認為目前不是買房時機。
記者顏真真／台北報導
國泰金指出，國發會最新公布的11月景氣對策信號降至藍燈，領先與同時指標續跌，1月調查結果也顯示，景氣展望指數下降至-29.3（12月-8.8），現況指數亦走跌至-41.3（12月-23）；大額消費意願指數則回降至-2.5（12月9.5），呈現近期較大的下滑幅度。
在房屋交易調查方面，賣房意願指數微揚至-19.3（12月-21.6），買房意願指數則小幅下降至-57.8（12月-53.6），呈現近期較大的下滑幅度。
此外，調查結果也發現，有31.7%的人覺得現在是賣房時機，但也有51%的人認為目前不是賣房時機，在買房部分，更有72.1%的人認為目前不是買房的時機。
另外，1月調查結果也發現，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2%，低於主計總處預估的2.75%，57%民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通膨預期值為2.3%，高於主計總處預估的1.86%，68%民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。
國泰金這項調查是在今年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬9962份有效填答問卷。