春節消費商機上看3千億！但近7成勞工手頭吃緊

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過年計畫這麼多，預估這十天下來的總花費預算，每人平均達33,592元，平均一天約為3,359元，高於去年的總金額，虎年九天連假預算為32,123元。若以全體受僱就業者914.6萬人推算，勞工朋友們所創造的「兔年春節連假消費」商機，估計將上看3,072億元，對於經濟效益的挹注，有非常大的幫助。
此外，即使大部分上班族，都有發紅包和送禮計畫，但調查發現，仍然有68.8%的人透露，在過兔年農曆年前手頭吃緊，比例高於去年的65.3%。年節期間支出真的不少，所幸還能期望用年終獎金支應，最晚大約在1月19日前入帳。
在過兔年農曆年前，上班族預估將領到的年終獎金，平均有3萬元，這其中僅有30.2%自認領不到年終，比例是明顯低於去年的39.6%，若扣除預估領不到者，平均則落在4.3萬元。不過雇主若想打動勞工的心，同時「完全不考慮」跳槽、離職，勞方希望平均年終獎金，至少要8.3萬元起跳。
Yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於擔心未來景氣變數，以及受制於通膨壓力，上班族發紅包、送禮預算，皆呈現減少趨勢，加上長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，手頭吃緊的窘境，預估在年關前，將出現最嚴重的財務缺口。
因此想要這些受薪階級，在兔年春節期間大力消費，搶賺紅包財、年終財的業者們，恐怕需要祭出更多優惠。楊宗斌也提醒勞工，發紅包或是送禮，凡事「量力而為」即可，還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。