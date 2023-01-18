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鄭明典示警「北極圈冷高壓」直衝南下　春節最冷時間曝光

▲台灣今（18）日持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象局局長鄭明典也提醒，北極圈的冷高壓正在從北方直接南下，可能影響大年初二（1/23）以後的天氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣今（18）日持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象局局長鄭明典也提醒，北極圈的冷高壓正在從北方直接南下，可能影響大年初二（1/23）以後的天氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

台灣今（18）日持續受到大陸冷氣團影響，截至今日上午10時為止，台灣本島平地最低溫落在新竹縣新豐鄉的攝氏10.2度，各地寒意仍相當明顯。天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，整體觀測來看，從年假前一直到連續假期前段期間，陸續都會有冷空氣南下，因此溫度的起伏及天氣的變化較大，尤其是北部、東半部地區特別明顯。中央氣象局局長鄭明典也提醒，北極圈的冷高壓正在從北方直接南下，可能影響大年初二（1/23）以後的天氣，請民眾務必留意最新天氣資訊。

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吳聖宇指出，今日清晨中北部、東北部空曠地區低溫普遍只有攝氏10至12度，雖然整體冷空氣強度已經略有減弱，不過體感上仍是蠻冷的；而今日北部、東北部地區依然偏冷，白天高溫只有攝氏14至16度，中部、花東高溫攝氏20至23度，南部受影響最小，高溫可到攝氏24至26度。

今晚到明（19）日清晨，偏北風有稍微減弱的趨勢，中部以北、東北部地區低溫約攝氏12到14度，受到輻射冷卻影響，部分區域可能再低約1到2度，南部及花東地區低溫攝氏14至17度，部分地區可能降到攝氏14度或以下。天氣方面仍是以桃園以北到宜蘭、花蓮一帶有較高的降雨機率，雲層也比較厚，顯得陰霾，過了新竹以南之後越往南雲量應該會越少，看到陽光露臉的機會也越大。

▲氣象局搶先公布農曆春節初期天氣預估，大年初二可能有另一波強冷空氣南下，屆時各地將明顯轉涼。（圖／中央氣象局提供）
▲年假前一直到連續假期段期間，陸續都會有冷空氣南下，因此溫度的起伏及天氣的變化較大。（圖／中央氣象局提供）
明（10）日是農曆連假前的最後一個上班日，吳聖宇提及，明日北部、東北部地區白天高溫有較大的回升空間，預期高溫可以回到攝氏17至19度，其它地方的高溫變化不大，基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶有較高的降雨機率，其它地方則是多雲或晴的天氣。小年夜（1/20）又會有一股東北季風南下，不過影響幅度有限，主要是北部、東北部白天高溫將會略降攝氏1至2度，民眾要留意夜晚清晨的低溫。

此外，小年夜南下的東北季風除夕（1/21）就會減弱，溫度回升的趨勢將會持續到大年初一（1/22），西半部天氣穩定，迎風面的東半部天氣也逐漸好轉。大年初二到初三（1/23、1/24）另一波較強冷空氣南下，各地溫度下降，可能達到冷氣團或強冷氣團的等級，大年初四到初五（1/25、1/26）冷空氣減弱、溫度回升，東半部偶有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴。初六（1/27）起另一波冷空氣再度南下，並且有機會一直影響到假期最後兩天，各地溫度又會有下降的趨勢，北部、東半部下雨的機會也再度提高。

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