小甜甜傳和宋先生復合　她發聲表態了：感謝大家關心

38歲小甜甜（張可昀）控訴去年9月遭老公宋晉賢家暴，他稱女方也有動手，夫妻今年1月3日談離婚協議，不過近日傳出雙方當事人沒有現身調解庭，原因是宋晉賢主動致電取消，兩人有望破鏡重圓，對此，小甜甜鄭重聲明立場：「我想離婚的決心並無改變！」
娛樂中心／綜合報導
小甜甜昨（17日）傍晚在臉書發文，回應和宋晉賢復合的傳聞，「記者大哥大姐都辛苦了！真的很感謝大家關心，我個人的私事實在不想再浪費任何媒體跟人力資源了！真相終究只有一個！事實也終究就是事實！我想離婚的決心並無改變！」表態和宋晉賢重修舊好的機率是零。
然而，一名網友在貼文下嗆：「可以公佈妳私密宋先生爸爸的訊息？妳在宋先生發文後，妳一天內私密幾次宋先生爸爸，希望對方刪文，這些文字內容，需要我協助宋先生發給所有媒體？原本以為妳已經全部低調就走法律程序處理。如果再有不實言論，我將代替宋先生全部公開給媒體。」留言不久後被刪除，據《自由時報》報導，該位網友是宋晉賢的好友，一席發言令外界霧裡看花。（編輯：楊穎軒）
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