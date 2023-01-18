女神壯壯追星成功！依偎魔獸送寫真書　網羨：放開那女孩

小甜甜傳和宋先生復合　她發聲表態了：感謝大家關心

▲小甜甜（右）回應和老公宋晉賢復合的可能性。（圖／翻攝自宋晉賢IG）
▲小甜甜（右）回應和老公宋晉賢復合的可能性。（圖／翻攝自宋晉賢IG）

娛樂中心／綜合報導

38歲小甜甜（張可昀）控訴去年9月遭老公宋晉賢家暴，他稱女方也有動手，夫妻今年1月3日談離婚協議，不過近日傳出雙方當事人沒有現身調解庭，原因是宋晉賢主動致電取消，兩人有望破鏡重圓，對此，小甜甜鄭重聲明立場：「我想離婚的決心並無改變！」

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▲小甜甜家暴風波持續延燒。（圖／NOWnews資料照）
▲小甜甜被爆出有望和老公宋晉賢復合。（圖／NOWnews資料照）
小甜甜昨（17日）傍晚在臉書發文，回應和宋晉賢復合的傳聞，「記者大哥大姐都辛苦了！真的很感謝大家關心，我個人的私事實在不想再浪費任何媒體跟人力資源了！真相終究只有一個！事實也終究就是事實！我想離婚的決心並無改變！」表態和宋晉賢重修舊好的機率是零。

然而，一名網友在貼文下嗆：「可以公佈妳私密宋先生爸爸的訊息？妳在宋先生發文後，妳一天內私密幾次宋先生爸爸，希望對方刪文，這些文字內容，需要我協助宋先生發給所有媒體？原本以為妳已經全部低調就走法律程序處理。如果再有不實言論，我將代替宋先生全部公開給媒體。」留言不久後被刪除，據《自由時報》報導，該位網友是宋晉賢的好友，一席發言令外界霧裡看花。（編輯：楊穎軒）

▲小甜甜強調不可能和宋晉賢和好。（圖／翻攝自小甜甜臉書）
▲▼小甜甜強調不可能和宋晉賢和好。（圖／翻攝自小甜甜臉書、宋晉賢IG）
▲小甜甜和宋先生婚姻堪憂。（圖／翻攝自宋先生IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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