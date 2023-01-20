冬季採草莓！精選全台10大園區　宜蘭可採罕見「白草莓」

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• 內湖東林草莓農園
內湖東林草莓農園位在「白石湖休閒農業特區」，該草莓園落實無毒有機農作，並採用「全溫室栽培」，園區內不管是高架或土耕的草莓，地上都有鋪有防草蓆，就算遇到下雨天，也能讓民眾享受開心的採果樂。此外，內湖東林草莓農園也推出手作草莓果醬和導覽活動，相當適合親子旅遊。
地址：台北市碧山路43號之18
• 美麗田農園Farmily
美麗田農園Farmily位於白石湖吊橋和龍船岩步道之間，草莓園被群山圍繞，別有一番風味，天氣好的時候，甚至能遠眺台北101，享受鬧中取靜的悠閒自在，附近有龍船岩步道、白石湖吊橋、碧山巖、圓覺瀑布等的景點，採完草莓也能銜接周邊景點，豐富遊程。
地址：台北市碧山路58號之1
• 草莓學校
位在桃園的草莓學校2021年才正式開園，採全預約制，整個園區佔地將近三甲，主打溫室種植的空間，無論晴雨皆可採草莓，園區內的草莓採用無毒栽種的方式。
為了讓民眾更了解草莓，因此園區不再提供單一草莓採摘的活動，希望體驗草莓採摘活動，須在場次時間開始前至園區報名「草莓學校巡禮課程」才可報名草莓採摘，課程時間約半小時。
地址：桃園市福祥路168號
• 本事農莊/本事農創
位在宜蘭的本事農莊，提供民眾多樣化的選擇，除了可以採收常見的紅草莓，更引進來自日本的自帶「水蜜桃」香氣的白草莓給民眾採摘。本事農莊採完全預約制，「有機栽種」的方式，堅持不灑農藥，依照生長狀況補充有機肥，培育出無農藥安全的新鮮草莓。
地址：宜蘭縣礁溪鄉玉田村踏踏六路 198 號
中台灣
• 紅色琉璃瓦草莓園 & suhu cafe
草莓季一到苗栗大湖就會湧現人潮，其中紅色琉璃瓦草莓園將草莓園結合自創咖啡品牌，坐享優美開闊山景，白色的咖啡廳有室內座位區跟半戶外的座位區，販售各式咖啡、茶飲與冰沙，每樣商品也有限定草莓口味，現採完的草莓也能直接在此清洗、享用，享受愜意氛圍。今年農曆春節假期，紅色琉璃瓦草莓園採用完全預約制，想去的民眾記得預約。
地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪96-6號
• 巧合草莓園
巧合草莓園近年為熱門的IG網美景點，巧合草莓園佔地超大，約有8個學校操場大，採每天分區開放，且巧合種植的草莓個頭巨碩，比50元銅板還大，今年還有販售「白草莓」，特別又吸睛。
地址：苗栗縣大湖鄉富興村5-3號
• 山之戀草莓園
山之戀草莓園距離台三線較遠，是一座藏在山谷裡的草莓園，由於地勢較高，溫度較平地略低，草莓生長得特別好，除了可以採摘紅草莓外，園區也精心販售稀有的白草莓，給遊客參考。
地址：大湖鄉武榮村6鄰42號
南台灣
• 美裕草莓園
美裕草莓園位於台1線旁，園區內分有高架草莓園跟傳統草莓園，美裕草莓園的草莓果實豐碩，果肉香甜，且該園區除了可以採草莓外，更販賣草莓冰淇淋跟草莓香腸以及大人小孩都喜愛的草莓大福，住在南部的民眾千萬不要錯過。
地址：善化區小新里小新營346-3號
• 台南開心有機農園
台南開心有機農園不灑農藥、不用化學肥料，也受到成大智研有機認證，在草莓季12月到4月底，台南開心有機農園每天都有營業，且除了草莓之外，還有番茄、甜瓜，帝王芭樂、有機蔬菜，仙草，印加果等作物可以採摘選購。
地址：台南市南區永成路二段 503巷1號
東台灣
• 關山親山農園
台東也有草莓園！台東關山親山農園是東部難得可以體驗採果樂的農園，有區分為高架區跟一般的土地栽種區域，可以讓採草莓不需彎腰，適合祖孫同樂，園區自製的草莓冰淇淋更是大受好評，年節規劃前往東部的旅客，可前往享受悠哉之旅。