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專訪／精緻類澱粉不能吃！盧彥澤母親罹「肺腺癌」發病徵兆曝光　親手做「抗癌飲食」

專訪／精緻類澱粉不能吃！盧彥澤母親罹「肺腺癌」發病徵兆曝光　親手做「抗癌飲食」
專訪／精緻類澱粉不能吃！盧彥澤母親罹「肺腺癌」發病徵兆曝光　親手做「抗癌飲食」

每日健康-每日都做得到的健康

演出《HIStory2-越界》、《一個屋簷下》、《機智校園生活》走紅的盧彥澤，近日發行新書《盧彥澤的幸福餐桌》。光看書名以為是食譜書，卻像是半個人生傳記。接受《LIFE 生活網》專訪，盧彥澤提及母親因為肺腺癌過世，紀錄陪伴母親罹癌的時光，包括親自研究抗癌料理，癌症患者運動推薦，發病徵兆，並力勸大家每年需要安排例行健康檢查。母親罹癌過世後，自己的小朋友即誕生，很戲劇化的歷程，更衝擊到自己的人生經歷，以及戲劇的上演繹詮釋。也許是媽媽送給我自己的禮物，這樣看來似乎也是一件浪漫的事！

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媽媽因為肺腺癌過世，被問到當初發病前是否有徵兆？盧彥澤透露，那兩年媽媽很容易累，經常咳嗽，還有暴瘦。等到發現疾病的時候，腫瘤已經大到影響到全身器官，後來轉移到腦、骨頭也很容易酸。因為媽媽賣牛肉麵，起初以為是賣麵站太久。或許因為坐小吃的環境油煙，回家又要煮菜，多多少少影響到肺腺癌的產生，以及心理因素也有關係。盧彥澤解釋，外婆生了四個女兒，媽媽排行老三，一直覺得自己沒有好好孝順外婆。肺腺癌的前一年，外婆剛過世，媽媽的心理受到太大的傷痛，身體狀況急速下降，等到發現癌症的時候已經第四期了。陪伴母親罹癌的時光約兩到三年，一邊吃標靶藥物，定期打化療針。

也因為媽媽罹癌，盧彥澤做了抗癌飲食研究，包括不能吃精緻類澱粉、還有糖類，因為油脂、糖類是癌細胞最大的養份，直接戒掉。且讓病患身體進入酮類狀況，像是只能吃肉，吃蛋白質與蔬菜，澱粉不要碰。媽媽剛回家的時候，自己會做一些很健康的料理。那全家人那段時間是否吃得很養生？盧彥澤笑著說：「媽媽吃的料理比較養生，其他人正常！」至於運動部份，有建議媽媽沒事多走路散步，晃晃手臂，爸爸都有陪媽媽一起散步。

▲ 糖類是癌細胞最大的養份，精緻澱粉也不要吃。
▲ 糖類是癌細胞最大的養份，精緻澱粉也不要吃。
盧彥澤接著說，發現罹患肺腺癌的前兩年，媽媽已經發現肺部有一些陰影，只是沒有回醫院複診，也沒有跟家人提起。「知道是不好的東西，卻不敢去面對！」他給予大家的建議，每年一定要安排一次健康檢查，但自己也沒有做到。「覺得自己身體還算健康，不想面對會想逃。」他透露，出道兩到三年期間，照核磁共振的時候發現，身體有一些狀況（囊腫），複診時候醫院說還好，目前都有觀察自己身體狀況。他認真呼籲：「心裡壓力不要太大，活得開心比較重要。」不過，現在當了爸爸之後，壓力比較大。「有時候候煩惱太多，你會發現沒辦法解決，不如就是靜下心來，然後你就看看當下，料理就是一個舒壓的方式。」喜歡料理的盧彥澤說，當你買菜備料，想好做菜流程，做料理的時候可以很放空；另外，打電動放空也是放鬆，只是現在比較沒有時間，小孩子要我陪去睡覺，且睡覺的時間越來越晚。

孩子睡覺的時間越來越晚的原因？盧彥澤透露，2歲的兒子目前在戒奶嘴，但他有會有「奶嘴戒斷症」。沒有安撫作用甚至可以撐到兩、三點，累到不行才睡著，5點多又驚醒找奶嘴，那一個禮拜是我們最痛苦的時候。至於夜奶則還沒有戒，還是會儘量讓他多補充一些營養，因為白天吃飯的時間不太固定，很挑食。「我希望他可以多吃一點，但磨合到現在吃大人的食物已經快一年。有時候你煮的東西他不見得喜歡吃，時候他愛吃的東西過一陣又不喜歡吃；不吃就是不吃，真的讓人蠻頭痛的，且還是要餵。」訪談過程中感受到爸媽的無奈！

▲ 盧彥澤透露，2歲兒喜歡挑食讓人很頭痛。
▲ 盧彥澤透露，2歲兒喜歡挑食讓人很頭痛。
媽媽剛過世，小孩就恰巧誕生，盧彥澤坦言：「感覺好像是安排一個生命的到來，很戲劇化，所以寫書的時候特別記錄下來。」會不會覺得是媽媽送給你的一個禮物。他表示，也可能不想讓我那麼難過，把這件事當作禮物來看，還蠻浪漫的。

《盧彥澤的幸福餐桌：再怎麼難，只要能跟家人好好吃飯，就是幸福》書封。
《盧彥澤的幸福餐桌：再怎麼難，只要能跟家人好好吃飯，就是幸福》書封。
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