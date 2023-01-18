找回緊緻陰道！ 私密處整形權威曝「4大鬆弛地雷」

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陰道鬆弛常見因素1.飲食習慣：喜愛油炸物、高糖份等精緻飲食者，容易導致體內的彈性蛋白質變性、膠原蛋白流失，影響膚況和陰道緊緻度。
2.產後：產婦在孕期約9個月時，寶寶的頭部會開始朝子宮頸下降，可能會有陰道鬆弛情形，另外生產次數、寶寶的身形、生產時長是否過久…等，也會影響到陰道緊緻度。
3.老化：隨著齡增長，雌性賀爾蒙和膠原蛋白…等，都會跟著下降、流失，使陰道變得乾燥鬆弛。
4.先天因素：因每個人的先天條件有所差異，如同身體柔軟度、皮膚狀態般，陰道的深度、寬度也各有不同。
▲陰道鬆弛有解！何于甄院長告訴妳三招陰道緊緻秘訣。
三招改善陰道緊緻度何于甄醫師說，平時可透過凱格爾運動強化骨盆底肌，另外，也可考慮輔助治療，如採用非侵入式雷射刺激陰道黏膜層。如果想要更持久、明顯的效果，建議施作可從深層肌肉改善鬆弛問題的「陰道緊實手術」，手術中將切除鬆弛多餘的組織，再以強韌縫線拉緊陰道兩側肌肉、筋膜層，最後將黏膜與肌肉縫合，達到全層緊實的完整性改善。
陰道緊緻度自我檢測何于甄醫師指出，了解陰道鬆弛常見原因和改善方式後，可以透過下方幾項問題做自我檢測，若符合2個以上，就建議透過醫師諮詢，尋找適合的治療方式。
囗 陰部乾澀，容易性交疼痛。
囗 陰道鬆弛，性行為時無法盡興。
囗 性行為時易發出排氣聲。
囗 曾有過生產經驗。
囗 曾經不當減肥，導致體重急遽下降。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56548
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