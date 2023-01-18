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找回緊緻陰道！ 私密處整形權威曝「4大鬆弛地雷」

找回緊緻陰道！ 私密處整形權威曝「4大鬆弛地雷」
找回緊緻陰道！ 私密處整形權威曝「4大鬆弛地雷」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】女性私密處鬆弛往往令人害羞又困擾，不僅影響性生活品質，更容易產生漏尿、私密處感染…等窘境，為解決女性朋友們的難言之隱，此次特別邀請私密處整形權威何于甄院長，分享改善私密處鬆弛的秘訣。

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醫美診所院長何于甄表示，陰道結構主要分成四層，包含黏膜層、結締組織層、肌肉層和肌外膜(筋肉)層，而位於核心肌群的底部的骨盆底肌則像吊床一樣，支撐住內臟，當骨盆底肌像上提，陰道也會跟著收縮，而健康的陰道通常柔軟濕潤又很有彈性，陰道壁也有明顯的顆粒和皺摺，放鬆時大概有兩指寬，但飲食習慣、生產…等因素都會影響陰道緊緻度，使陰道不如以往濕潤緊實。

陰道鬆弛常見因素

1.飲食習慣：喜愛油炸物、高糖份等精緻飲食者，容易導致體內的彈性蛋白質變性、膠原蛋白流失，影響膚況和陰道緊緻度。

2.產後：產婦在孕期約9個月時，寶寶的頭部會開始朝子宮頸下降，可能會有陰道鬆弛情形，另外生產次數、寶寶的身形、生產時長是否過久…等，也會影響到陰道緊緻度。

3.老化：隨著齡增長，雌性賀爾蒙和膠原蛋白…等，都會跟著下降、流失，使陰道變得乾燥鬆弛。

4.先天因素：因每個人的先天條件有所差異，如同身體柔軟度、皮膚狀態般，陰道的深度、寬度也各有不同。 

陰道鬆弛有解！何于甄院長告訴妳三招陰道緊緻秘訣。
陰道鬆弛有解！何于甄院長告訴妳三招陰道緊緻秘訣。
▲陰道鬆弛有解！何于甄院長告訴妳三招陰道緊緻秘訣。

三招改善陰道緊緻度

何于甄醫師說，平時可透過凱格爾運動強化骨盆底肌，另外，也可考慮輔助治療，如採用非侵入式雷射刺激陰道黏膜層。如果想要更持久、明顯的效果，建議施作可從深層肌肉改善鬆弛問題的「陰道緊實手術」，手術中將切除鬆弛多餘的組織，再以強韌縫線拉緊陰道兩側肌肉、筋膜層，最後將黏膜與肌肉縫合，達到全層緊實的完整性改善。

陰道緊緻度自我檢測

何于甄醫師指出，了解陰道鬆弛常見原因和改善方式後，可以透過下方幾項問題做自我檢測，若符合2個以上，就建議透過醫師諮詢，尋找適合的治療方式。

囗 陰部乾澀，容易性交疼痛。

囗 陰道鬆弛，性行為時無法盡興。

囗 性行為時易發出排氣聲。

囗 曾有過生產經驗。

囗 曾經不當減肥，導致體重急遽下降。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56548

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