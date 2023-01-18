緩慢樹懶還是敏捷花豹？從年度個人回顧你像哪種動物

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每個人都有不同的轉帳的習慣，有些人是固定、且穩定的轉帳行為，也有人是不定期偶爾的小額轉帳，觀察不同的用戶狀況，可以分群比喻為像是沈穩優雅的花豹，行事果斷且充滿爆發力，使用的轉帳次數、信用卡消費次數名列前茅、行動力十足；還有人是聰慧溫和的大象，習慣均勻配置、有條理的使用運用金錢，享受按部就班帶來的安穩感；還有人是勤勉能幹的蜜蜂，從日常就預先危機管理，規劃合理的金錢使用與投資理財，就像蜜蜂一樣未雨綢繆。
也有網友分享，自己測驗結果是慢活從容的樹獺，不禁讓人聯想到逗趣電影「動物方城市」裡說話與移動都很緩慢的樣子，也意味著這名網友可能在使用帳戶、信用卡、提款等服務時，每個決定前都會經過深思熟慮，最需要使用時才會用，能滿足當下所需就好。
這次國泰世華銀行推出的好野動物園年度使用回顧，透過個人化資訊提供專屬用戶個人的多種服務使用數據分析，還能知道一年當中最常消費的月份、最大的一筆金額，來揪出你的錢到底流向哪裡。數位用戶也能看出最常登入App的時段、或是最常去的ATM等大數據統計。甚至從數據中也可以觀察到，2022年成長數最多的數位交易是繳費。因為今年CUBE App也針對繳費服務進行了大改造，進一步提供多種深受用戶喜愛的繳費服務，提供用戶更便利的生活體驗。
不僅如此，現在國泰世華銀行也推出抽獎活動，只要在2023/3/31前瀏覽活動網頁，填寫問卷並且分享年度頭銜成功，就可以抽500元電子禮券，民眾在了解自己帳戶年度回顧之餘，也不忘參加活動，抽取新年小禮。
本文係由國泰世華銀行邀約
謹慎理財 信用無價
信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。
預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依本行網站公告。