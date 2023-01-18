緩慢樹懶還是敏捷花豹？從年度個人回顧你像哪種動物

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▲國泰世華銀行的好野動物園活動以有趣的動物特性來比喻客戶往來樣貌。（圖／品牌提供）

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本文係由國泰世華銀行邀約



謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。

預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依本行網站公告。