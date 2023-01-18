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緩慢樹懶還是敏捷花豹？從年度個人回顧你像哪種動物

▲國泰世華銀行推出好野動物園活動，依據客戶一整年使用服務的紀錄，為客戶整理出年度回顧。（圖／品牌提供）
▲國泰世華銀行推出好野動物園活動，依據客戶一整年使用服務的紀錄，為客戶整理出年度回顧。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

很快的就要到了農曆年，不少民眾都會在這個時節拿起放大鏡好好瞧一瞧，自己過去一年的帳務使用狀況。但在檢視的時候，往往很多細節沒辦法記得一清二楚，大多記個總數或大項目，國泰世華銀行貼心幫客戶整理回顧整年度的紀錄。

 

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▲國泰世華銀行的好野動物園活動以有趣的動物特性來比喻客戶往來樣貌。（圖／品牌提供）
▲國泰世華銀行的好野動物園活動以有趣的動物特性來比喻客戶往來樣貌。（圖／品牌提供）
數位用戶超過630萬的國泰世華銀行，推出好野動物園活動，依據客戶一整年帳戶轉帳、刷卡消費、現金提款等使用服務的紀錄，為客戶整理出年度使用回顧，以有趣的動物特性來比喻客戶往來樣貌。同時也能一覽多種詳細統計資料，讓民眾可以知道自己帳戶、信用卡或是數位服務的使用狀況。

每個人都有不同的轉帳的習慣，有些人是固定、且穩定的轉帳行為，也有人是不定期偶爾的小額轉帳，觀察不同的用戶狀況，可以分群比喻為像是沈穩優雅的花豹，行事果斷且充滿爆發力，使用的轉帳次數、信用卡消費次數名列前茅、行動力十足；還有人是聰慧溫和的大象，習慣均勻配置、有條理的使用運用金錢，享受按部就班帶來的安穩感；還有人是勤勉能幹的蜜蜂，從日常就預先危機管理，規劃合理的金錢使用與投資理財，就像蜜蜂一樣未雨綢繆。

也有網友分享，自己測驗結果是慢活從容的樹獺，不禁讓人聯想到逗趣電影「動物方城市」裡說話與移動都很緩慢的樣子，也意味著這名網友可能在使用帳戶、信用卡、提款等服務時，每個決定前都會經過深思熟慮，最需要使用時才會用，能滿足當下所需就好。

 

▲國泰世華銀行的好野動物園活動以有趣的動物特性來比喻客戶往來樣貌。（圖／品牌提供）
▲國泰世華銀行的好野動物園活動以有趣的動物特性來比喻客戶往來樣貌。（圖／品牌提供）
這次國泰世華銀行推出的好野動物園年度使用回顧，透過個人化資訊提供專屬用戶個人的多種服務使用數據分析，還能知道一年當中最常消費的月份、最大的一筆金額，來揪出你的錢到底流向哪裡。數位用戶也能看出最常登入App的時段、或是最常去的ATM等大數據統計。甚至從數據中也可以觀察到，2022年成長數最多的數位交易是繳費。因為今年CUBE App也針對繳費服務進行了大改造，進一步提供多種深受用戶喜愛的繳費服務，提供用戶更便利的生活體驗。

不僅如此，現在國泰世華銀行也推出抽獎活動，只要在2023/3/31前瀏覽活動網頁，填寫問卷並且分享年度頭銜成功，就可以抽500元電子禮券，民眾在了解自己帳戶年度回顧之餘，也不忘參加活動，抽取新年小禮。



本文係由國泰世華銀行邀約

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