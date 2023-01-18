新住民定居台南創業　分享咖啡人生

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田中梨香對於台灣人的印象是熱情友善、街頭小吃非常美味。在她經營的Youtube頻道「梨醬遊台灣」，即以日文口述、中文字幕來分享許多台灣的美食、風景、文化及生活趣事，其中最特別的是「造飛機台灣少年工」，影片記錄她在台南學甲遇見一位阿公，回憶起在日治時期他才17歲就被徵召從軍，前往橫濱兵工廠修理飛機，及家裡收藏著許多當年老照片的故事。過程中阿公會用道地「昭和腔」的日文穿插述說，令人有種穿越時空的感覺。
104年田中梨香再次來台，與來自台南的許先生結識相戀，二人婚後在台南定居。由於先生白天工作的關係，田中梨香經常一個人尋覓台南巷弄裡的咖啡館，她認為台灣和日本的咖啡各有不同風味，於是漸漸有了將日本喫茶店風味的咖啡文化，與台南特有巷弄咖啡文化結合的想法。
之後，田中梨香開始嘗試利用假日參加文創市集擺攤，並經營「八幡珈琲」臉書和Instagram，取名「八幡」是源自她的故鄉琦玉川島八幡，而「珈琲」在日語則象徵紅色的咖啡果實宛如成串的玉飾。田中梨香說，「我的烘豆技術與沖煮技巧，以深焙與極深焙咖啡最具特色，因為製作過程不論風速調整、火力控制都需要經驗，就是希望做出口感能像輕井澤深山裡的咖啡，讓客人可以放鬆並沈澱心情」。
此外，田中梨香也應景分享日本新年習俗，像是書寫類似明信片的「年賀狀」贈送親友，「初詣」則是在元旦當天前往神社或佛寺參拜，祈求新的一年順利安康，而大人也會發壓歲錢給小孩，稱為「御年玉」，但使用的紙袋尺寸較小，且以象徵純潔無瑕的白色為主。田中梨香同時也教大家手做應景的稻草繩結「注連繩」，是新年作為迎接豐收與健康大神而掛在玄關的裝飾品；另外她還製作烤飯糰，外脆內軟的米飯搭配香鬆與特製醬汁，就連來自菲律賓、越南、尼泊爾、緬甸的新住民朋友們，都大讚「喔伊細」！
台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，田中梨香擁有咖啡職人的專業背景，仍不斷鑽研相關技能，突破創新，並將其產品在地化、普及化的同時，也豐富了台灣社會的多元文化。另年節將近，為防範非洲豬瘟入侵，貼心提醒新住民及移工朋友們切勿將肉類製品自國外攜入，或由家鄉親友以郵遞方式寄送來台，以免遭受重罰。