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特企／北流張雨生特展　用beanfun!來場月球尋寶任務吧！

▲身為主辦單位臺北流行音樂中心董事長的黃韻玲，身分除了是本次特展重要推手之外，更是與張雨生同期的歌手。（圖／品牌提供）
▲身為主辦單位臺北流行音樂中心董事長的黃韻玲，身分除了是本次特展重要推手之外，更是與張雨生同期的歌手。（圖／品牌提供）

本報訊

從2022年11月開展至今的「想你到月球｜張雨生特展」熱度不減，隨著越來越多觀展人的分享陸續出爐，更激起了還沒一窺特展風貌的人前去體驗感受的動力。這次張雨生特展主辦單位臺北流行音樂中心，也首次與橘子集團泛娛樂入口平台beanfun!合作，透過數位平台接觸年輕人，並且將音樂相關的資訊與活動藉由beanfun!從線下傳導到線上，beanfun!為回饋會員與粉絲，舉辦許多好玩有趣的活動，讓靜態展覽增添不同的互動樂趣。

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而身為主辦單位臺北流行音樂中心董事長的黃韻玲，身分除了是本次特展重要推手之外，更是與張雨生同期的歌手，回憶起與張雨生的合作，黃韻玲笑稱：「還記得有一次在電台訪問雨生，他就跟我說『妳可不可以好好寫歌、好好創作，不要再彈四手聯彈了』！」而這句話也成為小玲老師印象最深刻的事。

在黃韻玲眼中的張雨生就像是一個外星人，「我從來不覺得他離開過大家，因為幾乎所有的華人都聽過他的歌。而本次特展用月球作為主要意象，也呼應了他重要作品『帶我去月球』的轉捩點。」更因為張雨生蘊含著不同的面相「他可以同時做商業的張雨生，也可以做很文學的張雨生，這真的像是一個外星人」小玲老師笑稱。

而本次特展最大的亮點，莫過於透過不同的世代的音樂人來詮釋張雨生的作品，其中包含：陳綺貞x＜天天想你＞、韋禮安x＜大海＞、9m88x＜若我告訴你其實我愛的只是你＞、夜貓組x＜我期待＞、告五人x＜口是心非＞，透過世代的交錯，可以感受到張雨生如何透過作品影響人很多音樂人及他們在音樂路上的執著與堅定，是一個充滿溫度的展覽。

而這樣一個充滿創新內容的沉浸式特展，更特別與beanfun!合作推出「尋寶任務」，設計了6款張雨生特展的數位收藏品，讓看展過程變得更有趣。而除了收藏價值之外，擁有這些數位收藏品還能享有各種好康、優惠、和周邊商品抽獎！

擁有數位收藏品的你有福了，beanfun! App 內的「臺北流行音樂中心」官方社團現正舉辦會員專屬「我期待 張雨生演唱會 致敬25」的演唱會特區門票抽獎活動，數量有限快來搶票！ 

再偷偷告訴你，這次張雨生特展與五組藝人合作，重新詮釋張雨生經典歌曲的音樂專輯「FLY ME TO THE MOON & BACK 想你到月球」，也將限量在 beanfun! 開放抽獎！

更多好康資訊，請上 beanfun! 【臺北流行音樂中心】官方社團https://bean.fun/UWzA8查詢。

觀看完整影片https://youtu.be/A6VICY-Wdec
瞭解更多張雨生特展不為人知的小故事，
影片最後還有小玲老師接受今日新聞隨堂考的小測驗，有趣花絮不容錯過！


想你到月球｜張雨生特展展覽資訊
展覽日期｜2022/11/12(六)-2023/2/28(二)
展覽時間｜每日10:00-18:00（最晚入場17:30；每週一、除夕、初一休館）
展覽地點｜臺北流行音樂中心文化館2樓特展廳（臺北市忠孝東路七段99號）

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