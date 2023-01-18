特企／北流張雨生特展　用beanfun!來場月球尋寶任務吧！

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在黃韻玲眼中的張雨生就像是一個外星人，「我從來不覺得他離開過大家，因為幾乎所有的華人都聽過他的歌。而本次特展用月球作為主要意象，也呼應了他重要作品『帶我去月球』的轉捩點。」更因為張雨生蘊含著不同的面相「他可以同時做商業的張雨生，也可以做很文學的張雨生，這真的像是一個外星人」小玲老師笑稱。
而本次特展最大的亮點，莫過於透過不同的世代的音樂人來詮釋張雨生的作品，其中包含：陳綺貞x＜天天想你＞、韋禮安x＜大海＞、9m88x＜若我告訴你其實我愛的只是你＞、夜貓組x＜我期待＞、告五人x＜口是心非＞，透過世代的交錯，可以感受到張雨生如何透過作品影響人很多音樂人及他們在音樂路上的執著與堅定，是一個充滿溫度的展覽。
而這樣一個充滿創新內容的沉浸式特展，更特別與beanfun!合作推出「尋寶任務」，設計了6款張雨生特展的數位收藏品，讓看展過程變得更有趣。而除了收藏價值之外，擁有這些數位收藏品還能享有各種好康、優惠、和周邊商品抽獎！
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再偷偷告訴你，這次張雨生特展與五組藝人合作，重新詮釋張雨生經典歌曲的音樂專輯「FLY ME TO THE MOON & BACK 想你到月球」，也將限量在 beanfun! 開放抽獎！
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觀看完整影片https://youtu.be/A6VICY-Wdec
瞭解更多張雨生特展不為人知的小故事，
影片最後還有小玲老師接受今日新聞隨堂考的小測驗，有趣花絮不容錯過！
想你到月球｜張雨生特展展覽資訊
展覽日期｜2022/11/12(六)-2023/2/28(二)
展覽時間｜每日10:00-18:00（最晚入場17:30；每週一、除夕、初一休館）
展覽地點｜臺北流行音樂中心文化館2樓特展廳（臺北市忠孝東路七段99號）