畢旅竟遭教官查行李！范雲斥威權遺毒　提校園民主化解方

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范雲表示，從2020年起開始追蹤全台黑心校規。在2021年6月，教育部完成全台灣4,148所國高中小學校的校規檢視，也在去年完成修正各校黑心校規，其中包含「搜索個人物品」的黑心校規樣態，應該也都修正完畢。
即便已解決部分因校規本身問題，導致的侵害學生人權事件，然而這次的案件，學校其實並無訂定相關校規，而是直接強制執行，范雲表示，這凸顯校方缺乏兒少權利意識，即使學生已經反映問題，仍然執意全面搜查學生行李。
范雲說，事實上，根據教育部主管法規「學校訂定教師輔導與管教學校辦法注意事項」第28條「搜查學生身體及私人物品之限制」，學校不得搜查學生身體及其隨身攜帶之私人物品（如書包、手提包等），除非是法律有明文規定、或緊急情況、或有證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁品。
范雲表示，學校要求全體學生將行李攤開來一一檢查，完全違反教育部法規。她說，我國於2014年制定公布《兒童權利公約施行法》，依照聯合國兒權公約，涵蓋所有人權範疇，保障兒童在公民、經濟、政治、文化和社會中的權利。其中第16條第1項即明文寫出，兒童之隱私、家庭、住家或通訊不得遭受恣意或非法干預，其榮譽與名譽亦不可受非法侵害。
范雲表示，由此可知，不論是我國教育主管機關，或者國際公約，都已針對兒少隱私權做出規範與保障，但顯然在台灣校園還是非常難以落實，校園威權仍持續存在。
范雲更提醒，恣意搜查個人物品、校園服儀的規定，學生直接抗議也不予理會，其實都是校園威權的展現。她從學生時代就參與學生運動，挑戰權威，更在上會期的大學法修法中，提出校長遴選委員會納入學生代表，以及校務會議中學生代表比例提升等訴求；高中法、國教法的申訴機制也提法案，更加完善；都是期待校園民主化能夠更進一步，脫離威權時代的遺毒與控管。
范雲要求教育部，除對本案應進行調查外，更應追究責任。也應提出更有效的方法，向全國教職員宣導並確保所有推動兒童權利及校園民主化的法規在校園中被落實，最後，更應檢討《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》搜查條款是否違反法律保留原則與《兒童權利公約》，並研議修正。