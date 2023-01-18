佛跳牆食譜好吃秘訣？老饕狂推「2大神配料」：加了無敵

過年必吃！全家開賣「草莓優格霜淇淋」　限時5天買1送1

▲全家霜淇淋換檔！推出全新「草莓優格霜淇淋」，明起限時5天加碼買1送1。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋換檔！推出全新「草莓優格霜淇淋」，明起限時5天加碼買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

＊本篇重點提示＊
▪全家即起開賣全新「草莓優格霜淇淋」
▪1/19至1/23用全盈+PAY享霜淇淋買1送1
▪APP限時3天霜淇淋「5支168元」

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冬天就等這一支！平均每個月換檔一次的全家霜淇淋，在農曆年前公布全新口味，推出草莓優格霜淇淋，搭配限量粉紅色脆皮餅皮，用酸甜滋味及夢幻視覺，火力全開搶攻少女心客群，明（19）日起限時5天使用全盈+PAY享買1送1，平均單支不到25元；1月20日至1月22日也在APP隨買跨店取發動5支168元優惠，約是6.9折。

▲全家推出新口味「草莓優格霜淇淋」，搭配限量粉紅色脆皮餅皮。（圖／業者提供）
▲全家推出新口味「草莓優格霜淇淋」，搭配限量粉紅色脆皮餅皮。（圖／業者提供）
加優格升級、限定粉色餅皮
草莓口味霜淇淋是每年冬天粉絲最期待的口味之一，每次推出都帶動網路討論及熱銷，為了滿足消費者喜愛嘗鮮的特性，全家這次在原有的草莓風味上升級，加入優格原料製成新配方，呈現草莓與優格的甜味、酸度及濃郁口感，企圖用不甜不膩且酸度適中的風味，緊抓消費者的口味，並搭配限量的粉色餅皮，預計在社群帶起一波打卡熱潮。

1/19至1/23限定買1送1
除了新冰報到，明（19）日起至1月23日連續5天，到門市使用全盈+PAY買霜淇淋，不限口味皆享買一送一。1月20日至1月22日限時3天，在全家APP也推出霜淇淋5支168元快閃優惠，活動期間會員每日限購1組，可兌換至7月31日。

近35項草莓甜點開放預購
迎接草莓盛產季節，全家除了開賣草莓優格霜淇淋，即日起至2月14日同步推出草莓季預購活動，網羅草莓塔、蛋糕、奶凍捲等草莓人氣甜點，近35項人氣商品皆可從FamiPort預購，並能搭配草莓預購集章趣活動，消費滿499元可獲得1章，集滿2章回饋100元、5章回饋300元購物金，使用全盈+PAY結帳點數再翻倍。

▲全家同步開跑草莓季預購活動，推出近35款草莓甜點、蛋糕與烘焙品。（圖／業者提供）
▲全家同步開跑草莓季預購活動，推出近35款草莓甜點、蛋糕與烘焙品。（圖／業者提供）

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