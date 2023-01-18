東港海事翻查行李侵害學生隱私　教育部將專案查處

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張萍說，在畢旅前一天的行前說明會中，朱怡貞就已向學生宣布出發前要檢查行李，令人遺憾的是，校長林明山也在現場，卻未置一詞，同意學校明目張膽的侵犯學生人權。
教育部《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》第28、29條明定，除非有相當理由及證據足以認為學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，或為了避免緊急危害，否則學校不得搜查學生身體及其私人物品；而且學校搜查時，還要有2位以上的家長會代表、學生會幹部或教師陪同，並全程錄影。
淡江大學公共行政學系助理教授涂予尹指出，該校作為是否符合輔導管教應注意事項的搜查要件，顯有可疑；涉及學生身體自主及財產權的搜查要件、程序等規定，不適合以職權命令規範，應透過民主審議，以法律形式為之。
張萍表示，在場所有的教職員，竟然沒有人對學校的違法作為有意見，凸顯出全校教職員長期忽視學生權利。呼籲教育部應立即組專案小組入校調查，並追究責任；相關行政人員，包括校長、學務主任、執行的主任教官皆應予懲處；教育部應向全國教職員宣導，若學校違法時應如何提醒、阻止並舉發；教育部應製發《學生權利手冊》，向全國學生宣導學校可能違法的事項，並確保所有保護兒童權利的法規在校園中被落實。
國教署校安組專委詹雅惠表示，該案於去年底發生，國教署在今年收到學生匿名舉發，校方說法是出發前的例行性檢查，校安組將在年後1個月內組成專案小組查處，實地訪視學校處理流程、事件經過，若行政人員有疏失、違規，會透過行政督導的方式，進行相關考核跟懲處，並要求學校檢討改善。
范雲說，學校回應是例行性檢查，可能是教育部宣導不足，學校恐有例行性違規狀況出現，教育部除對本案進行調查、追究責任外，也應提出更有效的方法，向全國教職員宣導並確保所有推動兒童權利及校園民主化的法規在校園中被落實，最後，更應檢討《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》搜查條款，是否違反法律保留原則與《兒童權利公約》，並研議修正。