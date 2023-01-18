諾羅病毒肆虐春節？光噴酒精沒用 醫揭「正確洗手」方式
疾管署日前示警，冬季「諾羅病毒」明顯有升溫趨勢，國內近期因腹瀉就診人次，上週就高達13萬9727 人，全國更是接獲64起腹瀉群聚通報，一時間諾羅病毒也登上Google的熱門關鍵字，對此胸腔暨重症專科醫師黃軒提及，許多人貪圖方便，會一直用「酒精洗手液」勤噴雙手，但酒精不能消除的病毒實在太多，包括諾羅病毒，提醒民眾，「吃飯前、如廁後用肥皂洗手」才是避免病毒侵襲的最佳方式，尤其幾天後適逢春節連假，預期諾羅病毒的擴散會再持續，圍爐聚餐、出遊一定要多加留意。
記者張志浩/綜合報導
黃軒表示，近期諾羅病毒正在台灣肆虐，在日常生活中，他注意到許多人會在吃飯前、上廁所後，狂用75%酒精噴雙手，確實在病毒大流行的情況下，濃度在70％至95％間的酒精有消毒效果，國人在新冠疫情爆發後也養成了這個習慣，但酒精能破壞新冠病毒的病毒膜（脂質套膜），使其失去毒性，「不代表所有病毒在75%酒精搓揉下，也會全部消失。」
黃軒指出，酒精不能消除的病毒非常多，除了腸病毒、鼻病毒、小兒麻痺病毒、A肝病毒、口蹄疫病毒、人類乳突病毒等，近期爆發的「諾羅病毒」也是其中之一，主因就是「諾羅病毒沒有脂質套膜，且對酒精不敏感」，因此醫師們建議的「勤洗手」，其實是鼓勵民眾「用肥皂加水，勤快洗手」，在胞皂和水不易獲得的情況下，才使用75%酒精洗手液。
黃軒提醒，台灣將入春節假期，諾羅病毒可能會再繼續擴散，無論是寄生蟲、細菌或病毒，都容易沾手掌上，且非常多病菌對75%酒精無效，親自用肥皂洗手，才不會各式病毒帶回家給小孩和家人；書田診所小兒科主治醫師蘇軏也補充，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，特別是流行期的冬季，千萬不要因為天冷而隨便洗手，確實用肥皂或洗手乳把手洗乾淨，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用，感染者也要避免處理餐點，才能阻絕病毒汙染食物傳染給其他人。