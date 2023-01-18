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春節遇見草莓季！限定啤酒圍爐必備　草莓冰沙解膩又喜氣

▲臺虎精釀9.99% 兇猛系「美莓大顆粒」有冷凍庫就能 DIY 啤酒冰沙。（圖／臺虎精釀提供）
▲臺虎精釀9.99% 兇猛系「美莓大顆粒」有冷凍庫就能 DIY 啤酒冰沙。（圖／臺虎精釀提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

春節適逢草莓季，在送禮中最受青睞的也是草莓水果禮盒！對此，圍爐必備的微醺啤酒，也配合草莓季推出季節限定款，包括臺虎9.99%濃度超有感草莓冰沙「美莓大顆粒」；HOROYOI滿滿戀愛滋味的「雪戀草莓」；WAT酸甜香氣的草莓多多綠氣泡雞尾酒。相當適合送禮或是圍爐開喝，不僅相當解膩，且粉紅色外觀更是應景年節，喜氣滿滿。

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▲臺虎精釀推出「美莓大顆粒」及「朦朧草莓優格」兩款全新風貌的草莓啤酒。（圖／臺虎精釀提供）
▲臺虎精釀推出「美莓大顆粒」及「朦朧草莓優格」兩款全新風貌的草莓啤酒。（圖／臺虎精釀提供）
【臺虎精釀】

臺虎精釀推出兩款全新風貌的草莓啤酒，分別為濃度超有感的草莓冰沙9.99%「美莓大顆粒」及輕盈易飲的朦朧系新作「朦朧草莓優格」。兩款春節應景的期間限定新品將於2023年1月21日（六）陸續開賣。

其中「美莓大顆粒」是以經典調酒草莓戴克利（Strawberry Daiquiri）為發想的酒款，建議參考包裝上的品飲步驟，將美莓大顆粒冷凍數小時後，把略結冰的酒液倒至杯中，完美重現出調酒草莓戴克利的冰沙口感，在家 DIY 做出經典調酒的迷人風味。

▲HOROYOI推出冬季限定新品「草莓雪戀」沙瓦。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲HOROYOI推出冬季限定新品「草莓雪戀」沙瓦。（圖／記者鍾怡婷攝）
【HOROYOI】

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい），全新季節限定口味「雪戀草莓」，由日本團隊研發，台灣限定上市，粉紅草莓與雪花紛飛交織而成的3%酒精，白色沙瓦基底的乳酸感搭配新鮮草莓的酸甜滋味，入口伴隨濃郁草莓香，喝一口沉浸酸甜地戀愛微醉滋味！

▲WAT推出季節限定首支酒款，草苺多多綠氣泡雞尾酒。（圖／WAT提供）
▲WAT推出季節限定首支酒款，草苺多多綠氣泡雞尾酒。（圖／WAT提供）
【WAT】

WAT 2023開年迎接正夯的草莓季，推出季節限定首支酒款，草苺多多綠氣泡雞尾酒，香氣討喜的草莓果汁遇上酸甜濃醇的多多，再添加綠茶獨特清香的風味和4%微酒感，讓你沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中，限量供應的新口味，是新春團聚最潮選擇，喜愛草莓的你絕對不能錯過！

【SUNMAI金色三麥】

連續六年霸榜SUNMAI金色三麥季節啤酒冠軍的「草莓啤酒」限量回歸！以多年釀造經驗持續改良推出的「3D草莓啤酒」，完熟草莓釀出飽滿果實酸香，濃郁絲滑的酒體喝得到剛剛好的甜蜜，搭配粉嫩的夢幻色澤，讓冬季水果女王「草莓」的色香味在啤酒中3D立體展現。季節限定酒款，售完為止。

▲連率六年奪下SUNMAI金色三麥季節啤酒冠軍的「草莓啤酒」再次回歸，推出冬季限量「3D草莓啤酒」。（圖／品牌提供）
▲連率六年奪下SUNMAI金色三麥季節啤酒冠軍的「草莓啤酒」再次回歸，推出冬季限量「3D草莓啤酒」。（圖／品牌提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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