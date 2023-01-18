春節遇見草莓季！限定啤酒圍爐必備　草莓冰沙解膩又喜氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺虎精釀推出兩款全新風貌的草莓啤酒，分別為濃度超有感的草莓冰沙9.99%「美莓大顆粒」及輕盈易飲的朦朧系新作「朦朧草莓優格」。兩款春節應景的期間限定新品將於2023年1月21日（六）陸續開賣。
其中「美莓大顆粒」是以經典調酒草莓戴克利（Strawberry Daiquiri）為發想的酒款，建議參考包裝上的品飲步驟，將美莓大顆粒冷凍數小時後，把略結冰的酒液倒至杯中，完美重現出調酒草莓戴克利的冰沙口感，在家 DIY 做出經典調酒的迷人風味。
【HOROYOI】
來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい），全新季節限定口味「雪戀草莓」，由日本團隊研發，台灣限定上市，粉紅草莓與雪花紛飛交織而成的3%酒精，白色沙瓦基底的乳酸感搭配新鮮草莓的酸甜滋味，入口伴隨濃郁草莓香，喝一口沉浸酸甜地戀愛微醉滋味！
【WAT】
WAT 2023開年迎接正夯的草莓季，推出季節限定首支酒款，草苺多多綠氣泡雞尾酒，香氣討喜的草莓果汁遇上酸甜濃醇的多多，再添加綠茶獨特清香的風味和4%微酒感，讓你沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中，限量供應的新口味，是新春團聚最潮選擇，喜愛草莓的你絕對不能錯過！
【SUNMAI金色三麥】
連續六年霸榜SUNMAI金色三麥季節啤酒冠軍的「草莓啤酒」限量回歸！以多年釀造經驗持續改良推出的「3D草莓啤酒」，完熟草莓釀出飽滿果實酸香，濃郁絲滑的酒體喝得到剛剛好的甜蜜，搭配粉嫩的夢幻色澤，讓冬季水果女王「草莓」的色香味在啤酒中3D立體展現。季節限定酒款，售完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！