點綴兔年台灣燈會　新住民、移工創意燈飾一次看

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以生於他鄉、共長於此的新住民藝術家「共生」演繹出「人人Hito Bito」、「屬於一個自己的所在」及「記憶之河」故事。日籍藝術家長友大輔與太太詹明旎共同創作的「人人 Hito Bito」，以人字型的結構象徵人與人之間相互依靠和扶持，作品由兩個小型的人字匯集成一個大型人字，更是二位藝術家在台北落地生根共組家庭的意象寫照。法籍藝術家莫珊嵐(Margot Guillemot)與先生邱杰森共同創作的〈屬於一個自己的所在〉，以行李箱象徵每位新住民遠離家鄉移居台灣的旅居情懷，同時又以打開的行李箱組建成「家屋」形態，藉此象徵找到一個屬於自己的新歸屬。菲律賓籍藝術家Mark (Mark Lester Lugay Reyes) ，其正式身分是位外籍移工，即便如此，也無法阻擋他「在工廠創造美麗」，成為藝術家的夢想。Mark以菲律賓「協力搬屋」 (Bayanihan)為發想，與光試所共同創作「記憶之河」作品，向我們分享菲律賓人群團結與互助精神的美麗故事。
以實際參與「共創」燈飾製作而成的「關於台北」及「星空下的我們」，透過工作坊手作活動，邀請新住民家庭以其原屬國文化與藝術家一同進行創作，藝術團隊流寓工作室與光試所利用造型設計與燈光律動，讓這些獨特的圖案與手寫文字，成為燈飾作品的主角。此外，民政局也針對這兩組燈飾，各設計1款有趣互動濾鏡供民眾拍照打卡，身著各國特色紋飾的兔子與滿滿文字語落下的畫面，提供賞燈民眾另類體驗。
新住民燈組聚集不同國籍的藝術家們以「共存」、「共生」、「共創」做為台北生活主題，雖然彼此說著不同的語言、擁有不同的文化，但在這片土地上仍可一起聚會、一起美食；一起家庭、一起旅行；一起勇敢，一起追夢，一起種下屬於我們的台北味道。