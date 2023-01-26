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專訪／林莎3千萬買房「2招無痛存錢」　被算命師提醒婚事

▲林莎28歲砸3千萬買房，曝2招無痛存錢。（圖／記者陳思誼攝）
▲林莎28歲砸3千萬買房，曝2招無痛存錢。（圖／記者陳思誼攝）

記者侯家瑜/專訪

29歲的林莎目前是節目《食尚玩家 瘋狂總部》主持人，前陣子也受邀為實境節目 《來吧！營業中》來賓，外型呆萌可愛的她，到哪裡都受寵，演藝路上順風順水，去年3月時，她砸下近3千萬，在新北某處買下一間房，她近日接受《NOWnews今日新聞》專訪，表示買房算是30歲前的一項人生解鎖，也分享自己獨有的無痛存錢法。

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▲林莎接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳思誼攝）
▲林莎接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳思誼攝）
自認愛賺錢的林莎，高一就在家鄉高雄一間牛排餐館裡打工，當時由於是假日班，時薪也有150元，從早上10點到晚上10點，一日兩餐都在店裡解決，月收入1萬5左右，所以她從小就不太需要伸手和爸媽拿零用錢，想買的東西基本上都能自行負擔。後來林莎被餐館裡的客人挖角去接外拍，再到展場當Showgirl，從高中一路到大學畢業，只有上假日班，酬勞就有3萬多到4萬，她笑說：「想說怎麼那麼好賺，我也有找一個長得還不錯的同學一起。」

▲林莎自認愛賺錢。（圖／林莎臉書）
▲林莎自認愛賺錢。（圖／林莎臉書）
▲林莎大學就被挖角去當Show girls。（圖／林莎臉書）
▲林莎大學就被挖角去當Showgirl。（圖／林莎臉書）
林莎在高雄完成學業後，持續接Showgirl工作，因為大型的電玩展、車展，主要都還是在台北，為了省下時間、住宿和交通費，她決定於板橋租房。而外型亮眼的林莎，不到2年的時間就被出版社相中，邀約拍攝寫真，也為了宣傳陸續上節目，她自認起初沒有多想，只是把上節目當成一項收入來源，3個月後又有經紀公司來洽談，進而踏入演藝圈，她透露當時才25歲，表示對一路以來的好運相當感激。

▲林莎因Show girl工作北漂生活。（圖／林莎臉書）
▲林莎因Show girl工作北漂生活。（圖／林莎臉書）
林莎稱自己向來都使用「無痛存錢法」，理財規畫僅有儲蓄、定存，戶頭分一般收入以及零用錢，基本上不太會動到薪水，她也分享第一筆定存是在15歲，「我開始工作就有存錢的想法，第一次存是存6年，每個月從薪水撥6000元出來，存完之後，我就全部交給爸爸，讓他知道女兒已能自食其力。」坦言那筆定存算是多餘的收入，即使沒有那筆，也能「無痛」過生活。而另一種「無痛法」，是不想每個月都被「支配」，林莎表示若有能力，繳錢可以不分期就不分期、一次付清，她以房租做舉例，「我房租都一次繳一年，這樣就可以試試和房東殺價，也不用每個月都有那種，錢被拿走的『痛感』。」

林莎原先是租房在新北市某處，月租將近4萬，租3房的原因是家人時常上來台北玩，想給他們固定落腳處，而由於太喜歡該房，林莎一年後就直接買下，「離捷運站走路5分鐘，權狀是45坪，頭期款付了大約快1000萬，先繳3成貸款7成，房貸月繳10萬左右。」而林莎目前也考慮買第二間來做投資，坦言平時很喜歡看租屋買屋平台，對房地產相關頗有興趣。

▲林莎平時喜歡看租屋買屋平台。（圖／記者陳思誼攝）
▲林莎平時喜歡看租屋買屋平台。（圖／記者陳思誼攝）
花費方面，林莎不會特別記帳，最捨得把錢花在旅遊、跟家人分享，「我對家人很大方，家中成員有爸媽、姊姊、妹妹和阿公、阿嬤，所以帶全家人出遊，一次都可以花掉5、60萬。」不過與其說沒有控管支出，不如說在花費上不太計較，加上自己對奢侈品沒有太多欲望，所以自然而然就能存到很多錢。

▲林莎最捨得把錢花在旅遊、犒賞家人。（圖／記者陳思誼攝）
▲林莎最捨得把錢花在旅遊、犒賞家人。（圖／記者陳思誼攝）
除了買房投資以外，林莎在工作上也持續精進自己，透露目前已上了2、3個月的表演課，希望未來可以嘗試演戲。至於婚事，林莎笑說近幾年其實有想婚念頭，不過現在就覺得順其自然，還透露有被算命師提醒「婚後會更好」，所以不排斥結婚生子，本身就有計畫要組織家庭。（服裝提供：rag & bone）

▲林莎本身就有計畫要組織家庭。（圖／記者陳思誼攝）
▲林莎本身就有計畫要組織家庭。（圖／記者陳思誼攝）

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